DESINTORRE: ¿Cómo luchar contra la aparición de las plagas?

lunes, 28 de septiembre de 2020, 14:43 h (CET) En el hogar, donde se siente protegido y seguro. Existe también los casos de plagas como ratas, ratones, pulgas, chinches o cucarachas. Estos animales clasificados como plagas tienden a llegar por sí mismos a los hogares y causar daños Para prevenir y controlar la aparición de estos bichos y roedores, aquí se aportan valiosos consejos hacia la lucha del control de plagas.

Ratas, ratones, insectos voladores o rastreros estos parásitos o especies animales que pueden causar daños pueden contaminar fácilmente los hogares, locales, equipos, materias primas y comidas preparadas.

Los roedores e insectos pueden ser portadores de gérmenes como coliformes, salmonela, etc. y, a través de los excrementos o huevos de moscas, cucarachas… los depositan en encimeras, platos o alimentos.

Se cuelan y son particularmente aficionados a las zonas de almacenamiento de alimentos, a los lugares ligeramente calurosos y húmedos y a las zonas de almacenamiento de desechos.

A menudo son poco visibles durante el día, se activan por la noche y también pueden causar daños a la propiedad por ello es muy importante mantener la vivienda libre de insectos.

Sin embargo, las plagas se deben sentir menos atraídas si las instalaciones se limpian y desinfectan regularmente y si se almacenan y protegen los alimentos.

Mantener los cubos de basura y de desechos cerrados y sellados herméticamente se evita prevenir las moscas en la vivienda.

Plagas: protege el ático o el tejado

El ático es un paraíso para los roedores. A las ratas y ratones siempre le ha gustado albergar allí en otoño.

En verano, el ático se convierte en el refugio favorito de las avispas y avispones. ¿Es posible prevenir las 3 plagas más comunes y deshacerse de ellas en el ático?

Sí, para ello, se debe proteger el ático de roedores e insectos voladores bloqueando cualquier posible entrada. Esto es lo que se necesita realizar:

- Reemplazar azulejos rotos.

- Visitar el hogar regularmente.

- Mantenimiento del ático.

- Colocar todos los objetos en cajas herméticas.

Si se confirma la invasión, se puede contactar con una empresa de control de plaga profesional.

¿Qué solución existe para la aparición de plaga en el baño?

Los cuartos húmedos como los baños y aseos, tienden a atraer a habitantes indeseables como las cucarachas. Para prevenir la aparición de estas plagas, son necesarias algunas acciones simples como:

- Asegurar de que los tubos de drenaje son herméticos.

- Revisar las juntas para ver si hay fugas y reemplazarlas si es necesario.

Las habitaciones: cuidado con las polillas y las chinches

Los textiles como la ropa de cama, cortinas y ropa en general en las habitaciones son un nido favorito de polillas y chinches textiles.

La presencia se puede volver rápidamente insoportable y causar muchos problemas.

Para evitar la aparición de chinches, los mejores consejos son:

- Al comprar muebles de segunda mano, hay que revisarlos con mucho cuidado...

- Revisar las alfombras.

- Cuando se realice un viaje, no colocar el equipaje en la cama directamente.

- Lavar la ropa que se usó durante el viaje tan pronto como sea posible.

- Limpiar la habitación regularmente.

- Inspeccionar el área alrededor de la cama para ver si hay manchas de sangre y heces.

Para controlar la aparición de polillas en los armarios:

- Prestar atención a los textiles en riesgo como lana y la seda.

- Comprobar si hay agujeros en la ropa

- Limpiar periódicamente el interior de los armarios.

Cocinar: la precaución contra las polillas

Las polillas de la comida invaden la cocina y se alimentan de productos secos.

La apariencia se detecta por la presencia de un capullo o directamente en el envase que contiene el alimento. Para evitar la aparición, no se debe olvidar poner los alimentos como la harina, arroz, sémola, quinoa… en recipientes herméticos.

Como se habrá comprendido, es importante mantener la vivienda limpia y desinfectada para evitar la aparición de bichos en el cubo de basura y plagas en el hogar se puede convertir en una verdadera pesadilla todos los días.

Empresas especializadas

Al contratar a una empresa proveedora de servicios especializados en el control de plagas, se pueden limitar los riesgos cuando se manipulan productos de veneno para ratas o insecticidas.

Los contratos de desinsectación y control de plagas para ratas se deben poner a disposición de los servicios de control, así como las hojas de intervención y las hojas de incumplimiento.

Estas empresas también pueden llevar a cabo una auditoría y luego asesorar en la aplicación del plan de control de plagas.

Por supuesto, la presencia de mascotas también está prohibida en la cocina porque los perros y los gatos también son portadores de gérmenes...

