P&P Clinic responde todas las dudas sobre la depilación láser

La depilación láser es el tratamiento más demandado en el mundo de la estética, y hoy en día es un tratamiento demandado tanto por hombres, como por mujeres. Sin embargo, aún sigue habiendo mitos y dudas sobre la depilación láser. "¿Es doloroso? ¿Cuántas sesiones necesito? ¿Puedo realizarla en verano? ¿Cada cuánto debo realizármela?", son algunas de las preguntas que más se repiten cuando los pacientes acuden a una valoración en P&P Clinic Se va a responder las preguntas básicas que deberían tener claras antes de empezar el tratamiento de depilación láser.

¿Cómo prepararse?

Evita depilar con cera, pinzas, hilos o cualquier otra técnica que elimine el vello de raíz antes de cualquier cita, y opta por únicamente rasurar la zona a tratar de 24 a 48 horas antes del tratamiento.

Se recomienda, además, que una semana antes de la cita no se exponga directamente al sol o a sesiones de rayos UVA.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la depilación láser?

En primer lugar, se debe aclarar que hay efectos secundarios esperados y no deseados. Los esperados pueden ser experimentar inflamación de los folículos, o pequeñas manchas negras que corresponden al pelo que estaba naciendo y que se han depilado. Entre los efectos secundarios no deseados están quemaduras, hiperpigmentación e hipopigmentación. En cualquier caso, si presentas algún tipo de complicación deberás avisar al especialista que le ha atendido.

¿Es dolorosa la depilación láser?

Dependerá del tipo de láser y del umbral del dolor de cada paciente, pero en P&P Clinic se dispone de un láser indoloro con el que las sesiones de láser serán lo más llevaderas posibles.

¿Cuidados posteriores?

Se recomienda que tras la depilación láser hidrates la piel para que no sufra, y evites la exposición solar durante 4-7 días. Además, no está de más que apliques protectores solar. Además, se recomienda que no uses técnicas de depilación como la cera, pinzas o depilación con hilo y optes por rasurar la zona para que los folículos estén intactos.

¿Es segura la depilación láser?

La depilación láser es un tratamiento seguro que en buenas manos no debe presentar ninguna complicación.

¿Cuánto cuesta la depilación láser?

El precio variará según la zona y el número de sesiones que deban realizarse. Obviamente zonas más extensas, como por ejemplo las piernas, serán más costosas que zonas más pequeñas como el caso de las axilas.

