Láser génesis, el tratamiento de las estrellas utilizado en P&P Clinic

La técnica se basa en un haz de láser muy potente que penetra en la piel de forma profunda y activando así las fibras de colágeno, generando en un primer momento la contracción y posteriormente la síntesis de nuevo colágeno El verano conlleva exposición al sol, deshidratación de la piel, jornadas maratonianas o fiestas hasta altas horas de madrugada, lo que puede generar una piel castigada y apagada, pero en P&P Clinic tienen la solución para lucir de nuevo un rostro perfecto, descansado y con luminosidad, el Láser Génesis, una técnica que se ha podido ver en influencers o estrellas de Hollywood para tener un aspecto impoluto en la piel.

De esta forma, el tratamiento de láser génesis de la plataforma XEO de Cutera genera colágeno y elastina proporcionando un efecto “flash” de buena cara y ayudando por lo tanto a eliminar líneas de expresión o arrugas muy finas que pueden sumarnos años, cerrar poros abiertos o bien imperfecciones de la piel y otros signos de envejecimiento. Ayudará a tratar el acné activo y las marcas que éste ha podido dejar en la piel. Además, es el único láser del mercado que puede tratar la rosácea, que es uno de los principales problemas dermatológicos y que suele ser muy difícil tratar, por lo que se puede decir entonces que también ayudará a unificar el tono de la piel.

Este tratamiento, tan exclusivo a la vez que demandado, es seguro y no es invasivo y se puede realizar tanto en invierno como en verano, y en todos los fototipos de piel. Incluso puede realizarse en verano con la piel bronceada, cosa que no pasa con otras plataformas de láser. Tras la sesión luciremos una piel reluciente y se podra seguir con la rutina diaria con normalidad. Nada más terminar se puede utilizar maquillaje, volver al trabajo o asistir a un evento sin que nadie note nada más que el estado de la piel es fabuloso y que se tenga una “buena cara”. Es totalmente indoloro, y no hay que aplicar anestesia ni gel y la sesión dura unos 20 – 30 minutos. En cualquier caso, lo recomendado es realizar una media de 4 a 6 sesiones para alcanzar el mayor efecto y el mejor resultado.

