La Editorial Zasbook publica 'Preludios de Terror' de Sergio Gil Comunicae

lunes, 28 de septiembre de 2020, 13:02 h (CET) 'Preludios De Terror' es una colección de relatos cortos de terror, de un autor novel Sergio Gil Antonio pública su primer libro con la Editorial Zasbook.

Desde muy temprana edad el arte del dibujo y la lectura han sido su gran pasión. Compaginando el afán de escribir con múltiples actividades, se lanza ahora a la aventura de publicar su primer libro, Preludios de terror. Gran lector de novelas de misterio y terror, desata toda su imaginación en esta obra compuesta de relatos cortos de terror psicológico.

Preludios De terror son veinte relatos cortos, indiferentes entre ellos. Son relatos en los que siempre hay un mensaje, un punto de vista de la vida y la muerte, de los miedos que vive cada individuo.

Preludios De Terror no es más que un juego de palabras. El antes del terror, de historias ficticias y otras que no lo son tanto; de un mundo donde las personas son ajenas al terror con el cual conviven cada día, sin darse cuenta. Y llega el día en que, este terror, abraza de repente, reclamando atención.

Sergio Gil Antonio, nacido en Sabadell (Barcelona) el 6 de noviembre de 1970. A sus cuarenta y nueve años nunca ha concebido un mundo sin misterio; desde muy temprana edad ha sentido la llamada de lo desconocido, el empuje a querer, saber y descubrir, qué hay más allá de la vida, cuál es la realidad de todos los misterios que el mundo esconde.

Durante más de treinta años, Sergio, se dedicado al sector de la venta, actividad que le ha permitido tener un contacto cercano con todo tipo de personas. Esto le ha brindado la oportunidad de conocer historias de toda índole, unas más cotidianas y, otras, más cercanas a lo paranormal.

Zasbook, es una editorial fundada por un equipo de empresarios vinculados con la cultura, las nuevas tecnologías y las artes gráficas. Zasbook nace como una editorial independiente centrada en autores noveles, y autores no consolidados. La editorial está comprometida en descubrir nuevos talentos y en publicar los libros de los escritores con más potencial de España.

