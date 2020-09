VIKENZO NATURE: Todos los secretos para tener éxito en un jardín vertical Comunicae

lunes, 28 de septiembre de 2020, 12:43 h (CET) En la ciudad o en el campo, el jardín vertical aporta un poco de naturaleza, alegría y novedad al balcón, terraza o fachada. Crear un propio jardín vertical no es tan difícil como parece, expertos en el sector aportan valiosas recomendaciones y consejos que se necesitan para comenzar esta nueva aventura ¿Cómo diseñar un jardín vertical?

Para crear un jardín vertical interior se necesita un muro de carga o una estructura lista para usar con luz en la habitación, un medio de cultivo adecuado y plantas que crezcan lo suficientemente grandes para caber en la habitación.

Es importante conocer todo lo que se necesita saber de los jardines verticales además de las maneras de cultivar las plantas, ya sea en hidroponía sobre un sustrato inerte, es decir, fieltro, musgo, bolas de arcilla o en cultivo clásico utilizando abono.

Los diferentes tipos de jardín vertical

El jardín vertical es claramente lo que se necesita para hacer el cambio necesario que el hogar, negocio o local necesita. Esta encantadora técnica de jardín vertical permite vestir un muro, una fachada, un espacio vacío del interior o en el jardín.

Pero no sólo es decorativo, también ayuda a limpiar el aire interior y a reducir el ruido y la resonancia de una habitación. Aplicado a una pared exterior, también ayuda a reforzar el aislamiento térmico y acústico de un edificio. Hay varios tipos de jardines verticales, desde los más simples a los más sofisticados.

El muro verde económico

Es lo más barato que se puede pagar y por una buena razón, antes de pensar a crear una pared verde, se debe ver e investigar las mejores inspiradoras ideas de diseño para jardines verticales.

En primer lugar, se puede usar el salvamento. En segundo lugar, sólo se necesita unas pocas piezas para hacerlo. Se puede utilizar una varilla, así como macetas de zinc o paletas en las que se pueda colocar las macetas para las plantas.

Existen varios soportes y módulos para la creación de jardines verticales que se adaptan fácilmente para cualquier ambiente ya sea interior o exterior.

Malla para los rellenos

Los módulos de rejilla para rellenos de musgo se pueden usar como estructuras para la pared verde. Los soportes se apilan uno encima del otro como un rompecabezas para cubrir la superficie a plantar.

El musgo es un tipo de musgo que forma pantanos. Cada módulo de la red suele estar completamente lleno de musgo, sólo se tiene que humedecer antes de la instalación. Es importante tener cuidado, los soportes se deben fijar a la pared de carga o a la estructura. Si el jardín vertical está al aire libre, se puede usar estos módulos para crear separaciones instalando las plantas de ambos lados.

El muro de las plantas apoya el cultivo vertical

Existen grandes ideas para crear un jardín vertical en el hogar, creando un soporte para crear el muro de plantas. Muy fácil de usar, los soportes se apilan como ladrillos y son compatibles con el riego manual o automático. El espacio necesario está presente en cada módulo para permitir el drenaje del agua adecuado.

La pared verde en el fieltro

¿Efecto verdaderamente natural? Se puede optar por un jardín de fieltro vertical. Realmente tiene la impresión de que los musgos que crecen en las paredes de la roca están sosteniendo las raíces de las plantas. Aquí, el fieltro se impregna con una solución nutritiva que cae en un recipiente de almacenamiento antes de ser bombeado por la estructura. Más ligero y menos engorroso que, por ejemplo, un módulo de malla de alambre lleno de musgo, el jardín de fieltro vertical será fácil de montar. Sin embargo, se debe conocer cuál es el mantenimiento adecuado para el jardín vertical.

¿Qué tipos de plantas se pueden usar en los jardines verticales?

Es cierto que la mayoría de las plantas son adecuadas para los jardines verticales, pero todavía hay algunos pequeños detalles a los que hay que prestar atención.

En primer lugar, la exposición. Hay plantas adaptadas para vistas soleadas, como la salvia, toronjil, geranio perenne o campanillas.

En segundo lugar, también hay que tener en cuenta el clima. Las raíces de algunas plantas estarán menos protegidas que en el suelo abierto y se pueden congelar. La elección de las plantas es un paso importante. Se puede escoger plantas que sean resistentes a las estaciones y a los años. Esto ahorra tener que replantar las plantas cada año, lo cual no es muy práctico para un jardín vertical.

¿Ventajas de un jardín vertical?

Desde el punto de vista estético, se puede ocultar una pared poco elegante o llenar un vacío en un espacio demasiado pequeño, un balcón o una terraza, etc. También será un verdadero elemento decorativo en un jardín contemporáneo, por ejemplo.

Las plantas purificarán el aire. Sí. Filtran el polvo fino del aire y transforman el CO2 en oxígeno.

Tanto en el interior como en el exterior, el jardín vertical reduce el ruido circundante. Por muy loco que parezca, funciona como una barrera de sonido y absorbe el 41% del ruido. En el hogar, el jardín vertical aumentar la productividad en el trabajo en un 15%.

Las plantas en una pared vegetal tienen un efecto positivo en los seres humanos. Relaja y reduce el estrés.

