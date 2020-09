Cosificar Sigue, que lo estás arreglando Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

lunes, 28 de septiembre de 2020, 09:01 h (CET) -Irene, nos vamos a la filmo que echan a las siete "La Cosa". -Yo no voy. -Y eso? -Yo a los que cosifican, ni agua. -Pero si posaste la semana pasada en Vanity Fair. -No me intentes marear con tu fascismo. -Pero si es el montaje del director. -Sigue, que lo estás arreglando. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.