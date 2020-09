Sin pelear por ti Ismael López Pozo, León Lectores

sábado, 26 de septiembre de 2020, 12:23 h (CET) Sin pelear por ti rendí mis armas pero me robaste del corazón un palpitar que sonar en alarmas mientras yo me hallaba sin razón; sin pelear por ti rendí las armas de tus opacas carnes canción y derramé de mí nubosos karmas que alimentando mi desazón: triste movimiento titiritero de la mano hilo me rindió, y afán de ti sin de sí afán dio por enfermedad de ojos de noche del débil estar del cuerpo entero, tus bragas que bandera del derroche.

