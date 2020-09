La verdad es de todos, pero no nos pertenece

He escrito de muchas formas, de mi boca han manado palabras procedentes de múltiples fuentes y en mi camino he aprendido, que solo de una manera se dice la verdad. Muchos dirán que la verdad no existe, que todo son opiniones y que nadie puede decir que la suya es la original. Pero cuando se tañe esa cuerda, todo el mundo sabe que lo que está oyendo, se ajusta a la realidad. Lo que es cierto tiene un sonido especial, vibra de una determinada manera. He escrito de muchas formas, de mi boca han manado palabras procedentes de múltiples fuentes, pero solo de una he llegado a los demás. Y siempre que lo hice, fue porque ella de mí hizo lo que quiso, nunca porque yo la fui a buscar, me pilló desprevenido, me dejé atrapar. También aprendí que, si bien pudiera estar desacertado en lo que en ese momento decía, en el tono había autenticidad.