José Luis Rodríguez Zapatero pone de relieve en la inauguración del Foro Internacional Euroafricano la necesidad de ahondar más en el multilateralismo ​Cabe destacar además la participación en este evento de diferentes organizaciones internacionales como la WUSNE, el programa PNUD ONU o The Project Climatic entre otras Josu Gómez Barrutia

sábado, 26 de septiembre de 2020, 12:07 h (CET) Cambio Climático, Inmigración, Oportunidades de Inversión Económica y Desarrollo compartido, Cooperación, Derechos Humanos y Educación serán algunos de los asuntos abordados por los participantes.



Más de 200 líderes, organizaciones e instituciones de Europa y África participan en este foro que durante los días 24 y 25 se celebrará de manera híbrida –Virtual/Presencial- en la ciudad de Sevilla.



El foro en la agenda oficial de la Comisión Europa en el marco de la Green Week está impulsado por el Global Governance Council y el Instituto Internacional Magallanes cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la Casa de África, Fundación Finnova de la UE, el Instituto Europeo Diplomatic World,la firma Área Financie, la empresa de traducción Olyusei, la Escuela de Negocios y Dirección o el Roma Business School con sede en Roma y Nigeria, la Fundación Internacional de Derechos Humanos entre otras entidades.



El expresidente destaco de igual forma la necesidad de llevar a cabo una apuesta decidida en el país por la transformación digital a todos los niveles como garantía de éxito para superar las consecuencias que a nivel económico y social devendrán de la aparición del Coronavirus. De igual forma, destaco en su intervención el cambio del escenario geopolítico que hoy estamos viviendo en el que parece que China saldrá reforzada frente a unos EEUU que han dejado de asumir su papel de coliderazgo mundial. En relación al papel de Europa Zapatero puso de manifiesto la importancia de ahondar en el multilateralismo para enfrentar los retos y desafíos que actualmente tenemos como sociedad por delante, aquellos que de las decisiones que hoy se tomen dependerá el encaje en los próximos 100 años del proyecto europeo.



Sobre el papel de África en el mundo el Ex presidente Español se mostro optimista y esperanzando en un continente que “está llamado a dar equilibrio en el mundo” y a jugar un papel fundamental con un liderazgo propio. Si bien enfatizo en su intervención que para ello “ La Unión Africana deberá dar pasos adelante en sus procesos de integración y cooperación”



Por último, Zapatero , quiso destacar la necesidad de que Europa y España miren a África , algo que en su período presidencial estuvo patente con proyectos concretos en materia de cooperación y política diplomática. Acciones, que llevaron a la creación de Casa África, organismo que hoy desde el Ministerio de Exteriores asume un papel protagonista en las relaciones con el continente africano.



En la inauguración del Foro Internacional Euroafricano tomo también la palabra el Alcalde de Sevilla y miembro del Comité de las Regiones Juan Espadas Cejas que destaco la necesidad de “ Abrir puertas y ventanas para abordar no sólo la pandemia del Covid19 sino la salida de esta crisis, siendo fundamental aportar la cooperación internacional y el diálogo entre territorios de norte a sur” El Alcalde sevillano quiso enfatizar en la importancia del reto del Cambio Climático “Debemos avanzar más rápido en nuestro cambio de modelo de sociedad, dependiente aún de los combustibles fósiles, debemos buscar urgentemente la sostenibilidad, máxime cuando la evidencia científica ha puesto de relieve hacía donde nos dirigimos “ “ La crisis del Covid19 ha puesto de relieve la fragilidad de los estados y la necesidad de ahondar en la colaboración entre territorios y el reforzamiento de las instituciones internacionales” .



Quiso destacar además el regidor hispalense “el papel fundamental de las ciudades como instrumentos de escudo social frente a las necesidades de la población. Los retos presentes de lograr llegar a los objetivos de desarrollo sostenible 2030 se presentan así como imprescindibles”



La cita ha contado además con la participación de los ministros de economía e industria , consejeros de estado y líderes políticos de una veintena de países africanos que ya han confirmado su presencia. Entre ellos destacan la Ministra de Economía de República Democrática del Congo Acacia Bandubola, el Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico de Zimbabue Mthuli Ncube, el Ministro de Comercio Exterior de Guinea Baila Dopavogui, el Ministro de Economía del Tchad Issa Doubragne, el Consejero de Estado de Ghana Joseph Marinoni, La Consejera de la República Federal de Nigeria Ini Adiakpan o la Gobernadora de Ciudad del Cabo en Sudáfrica Sphelele Nchukana. Ponentes que junto con líderes empresariales , político y sociales de Europa y África han sumado un total de 60 participantes en los paneles de desarrollo y reuniones bilaterales que durante los días 24 y 25 de Septiembre se están producido con él objetivo claro de buscar puntos de cooperación y colaboración estratégica entre África y Europa.



Cabe destacar además la participación en este evento de diferentes organizaciones internacionales como la WUSNE, el programa PNUD ONU o The Project Climatic entre otras. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La dignidad de la libertad religiosa Jaume Catalán Díaz, Girona ​La vuelta al colegio Juan García, Cáceres ​Y ahora, ’España puede’ Pedro García, Girona Sin pelear por ti Ismael López Pozo, León ​La influencia de la pandemia Jesús D Mez Madrid, Girona