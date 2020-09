Giti Tire se ha preparado para las 24 h de Nürburgring "Like no other" Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 16:03 h (CET) Giti Tire cuenta este año con cuatro automóviles en la parrilla de salida, incluido el Volkswagen Golf VII GTI TCR de su pionero equipo de carreras enteramente femenino #gitiracing Tiene lugar este fin de semana y es la primera vez que este espectáculo deportivo de fama mundial se lleva a cabo a puerta cerrada debido a las restricciones impuestas por la pandemia Covid-19. Este hecho, ha supuesto un conjunto único de desafíos logísticos y de comunicación. "La interacción entre los equipos y los espectadores es parte de lo que hace que la carrera 24 horas de Nürburgring sea única, pero como esto no es físicamente posible este año, necesitamos llevar esta relación a sus hogares", dijo Stefan Brohs, director de marketing en Giti Tire Europe. “Haremos esto con el extraordinario equipo femenino Giti Tire Motorsport by WS Racing”.

“Hemos preparado un programa de comunicación que comenzó a mediados de septiembre y que incluye una historia completa del equipo, entrevistas con sus conductoras e ingenieras y sesiones virtuales de encuentro con ellas, por nombrar solo algunos ejemplos. Todo esto se suma al desafío de las 24 horas de la carrera en sí, donde tanto las imágenes de la carrera, como lo que sucede detrás, darán vida a este increíble espectáculo deportivo".

El equipo Giti Tire Motorsport by WS Racing hizo historia el año pasado al ser la primera tripulación exclusivamente femenina, tanto dentro como fuera de la cabina, en competir en la carrera de las 24 horas de Nürburgring. El arrojo de las componentes del WS Racing convenció a un gran número de seguidores ya que consiguieron cruzar con éxito la línea de meta tras un contratiempo que las obligó a invertir más de 14 horas en reparar su motor.

Posteriormente el equipo registró la primera victoria en su clase en octubre durante la novena y última carrera de la Serie NLS Nürburgring Langstrecken, en el VW Golf VII GTI TCR. A esto le siguió en marzo su exitosa participación en la Serie de eSports Digital Nürburgring Endurance 2020.

La actividad de #gitiracing también seguirá de cerca los desafíos de sus neumáticos y las tecnologías que debe abordar en ellos para satisfacer la intensa demanda de las carreras de resistencia de alta potencia. De esta forma el fabricante traslada estos aprendizajes desde la pista de competición a la carretera; “de la pista a la calle” como destaca su sitio web.

Las relaciones públicas externas del fabricante se impulsarán aún más gracias a la asociación con motorsport.com y con una productora de televisión alemana que tomará horas de metraje para un próximo documental: Girls Only. Toda la actividad está diseñada para impulsar el alcance y aumentar el conocimiento de la marca.

Junto al Volkswagen Golf VII GTI TCR de Giti Tire Motorsport de WS Racing, el equipo también contará con un Volkswagen Golf VI GTI CUP, un Volkswagen Golf VII GTI CLUBSPORT y un Audi R8 LMS GT4 en la parrilla de salida.

Todos los coches de la competición funcionan con neumáticos GitiCompete GTR1 que forman parte de una amplia gama de neumáticos de competición que se utilizan en eventos de todo el mundo. Los resultados de las tecnologías probadas en las pistas son posteriormente adaptadas para para desarrollar mejoras en sus carteras de neumáticos para turismos.

Stefan Fischer, Director Gerente de Tecnología de Producto en Giti Tire Europe, dijo: “Estamos orgullosos de ser parte de una configuración de automovilismo excepcional que está abriendo nuevos caminos cada año, no solo aquí en Europa sino en carreras de todo el mundo.

“Sin duda alguna, las 24 horas de Nürburgring de este año serán un evento sin igual que creará su propio conjunto único de desafíos, pero estamos lo más preparados posible para asegurarnos de cumplir en la pista y de trasladar todos sus desafíos y su emoción a millones de televidentes en todo el mundo ".

Sobre Giti Tire

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el afamado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

