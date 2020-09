Perchas Gordo: Las perchas de madera ¿la mejor opción? Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 14:55 h (CET) Las perchas de madera han sido las más consumidas por las personas por ser fabricadas de este material y por ello las más antiguas. La madera con las que se fabrican las perchas es de madera de haya, que es fuerte y aguanta el gancho metálico y la barra del pantalón sin problemas, aunque en la actualidad sobre todo las perchas que vienen de importación son de madera más blanda En perchas gordo se fabrican una gran variedad de tipos de perchas de madera con diferentes usos, ventajas y desventajas, tanto las de madera de haya se pueden adaptar a las necesidades que el cliente decida tanto en tamaño como los accesorios para la percha.

Estas perchas de madera tienen muchos beneficios como puede ser la durabilidad y resistencia, las perchas se empezaron a fabricar en bruto, es decir, sin barnizar, con el tiempo abordaron la idea de barnizar y en la actualidad también se fabrican en distintos colores y tamaños.

Existe una gran variedades de tipos y beneficios de usar perchas de madera, se puede destacar las perchas planas que son las más comunes, también las hay con forma de curva que hacen la forma del cuerpo humano y así la prenda no se logra deformar cuando está colgada en la percha, también hay perchas con hombreras que se suelen utilizar para los abrigos ya que rellenan mucho las hombreras de la prenda.

Estas perchas suelen llevar una barra para el pantalón y así poder colgar dos prendas en una sola percha como puede ser la chaqueta y el pantalón, además lleva una barra que brinda fuerza a la percha, también se puede poner una barrilla con dos pinzas para poder colgar prendas como faldas.

En definitiva, las perchas en madera suelen ser la mejor opción para las prendas de vestir y en perchas gordo lleva muchos años fabricando estos modelos de perchas que puedes ver en la página web. www.perchasgordo.com/

Perchas de plástico

Las perchas fabricadas de plástico son las últimas tendencias, ya que este material es más actual.

Estas perchas se basan en las perchas de madera de toda la vida, ya que suelen ser una copia exacta de las perchas ya existentes, lo que cambia es el material.

Este material es más barato y por tanto se vende más, sobre todo para los fabricantes de ropa y también pesa menos que las perchas de madera y por tanto los fabricantes de ropa también las utilizan para la logística de la ropa, en todo armario es importante que las perchas sean del mismo material y color para una mejor organización a la vista de las personas.

Hay muchos modelos de perchas que se adaptan para el tipo de prenda que se quiera colgar en ellas, ya sea para blusas, camisetas, abrigos, faldas etc. Y puede variar el tipo de gancho metálico o gancho de plástico.

Las perchas de plásticos se suelen fabricar con plástico inyectado sobre un molde metálico y en la actualidad suelen ser maquinas muy avanzadas que hacen tiradas grandes de perchas en muy poco tiempo.

En perchas gordo existe gran variedad de perchas de plástico desde las finas para camisetas hasta más gruesas con forma para abrigos, también hay disponibles perchas con pinza de plástico para poder colgar faldas.

