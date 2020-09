Mudanzas Niro: La mudanza a un hogar nuevo Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 14:59 h (CET) Ya sea por placer o por obligación, un cambio de vivienda siempre representa una cierta carga. La tercera causa de estrés entre los españoles, después del luto y el despido, una mudanza está lejos de ser insignificante También es una oportunidad para establecer y organizar las cosas. Con un buen pensamiento de antemano sobre la mudanza para no cambiar el buen humor, el movimiento puede ser más fluido y la fatiga limitada.

Pequeños trucos para el día, pasos administrativos para anticipar o la distribución de las cajas, hay que tener en cuenta algunos consejos para no ser sorprendido.

Descubre también las buenas ideas de mudanzas Madrid, expertos en mudanzas y limitaciones del desorden.

¡Una vez que se realiza la mudanza! Recibir las cajas con la seguridad y el traslado de mercancía adecuada para luego distribuirlas adecuadamente no es una tarea fácil.

En medio de los muebles, se acumula un alegre desorden. Hay muchas cosas y organizar esta transición requiere un poco de reflexión.

Habitación por habitación es un buen comienzo, empezando por los lugares que más se necesitan estar amoblados, como la cocina o el baño.

Expertos en el sector de mudanzas aportan una lista de cosas que hay que recordar para que una mudanza sea exitosa.

Organizar bien anticipadamente los procedimientos administrativos

Si es parte de la mudanza que a menudo se teme, los trámites administrativos son necesarios para estar bien en el nuevo hogar.

Entre las primeras cosas que hay que hacer de antemano, contactar con el proveedor de electricidad y gas de la comunidad, pero también con las empresas que gestionan las suscripciones a Internet.

Unos días antes, se puede notificar a la aseguradora el cambio de residencia para que se pueda beneficiar del seguro de hogar tan pronto sea posible.

Una vez en la nueva vivienda, se debe leer los medidores de agua, gas y electricidad. También se puede escribir el nombre en la puerta y en el buzón para el correo.

¿Cómo empacar?

Lo ideal es empezar a preparar las cajas con semanas de antelación antes de la fecha de la mudanza.

Se puede empezar a empaquetar las cosas que menos se usan como por ejemplo libros, electrodomésticos guardados, ropa que no sean de temporada, juguetes...

¡Es difícil encontrar el camino una vez que se han hecho las maletas! Para no perder el tiempo, organiza la mudanza de antemano. Una idea simple pero extremadamente práctica es aplicar los códigos de colores.

Cada color se refiere a una habitación por ejemplo azul para el baño, rojo para la cocina, rosa para la habitación de los niños, ... El día de la mudanza, sólo se tiene que poner la caja en la habitación correspondiente al color.

Para los más organizados, se puede preferir utilizar cinta blanca a la clásica cinta marrón. De esta manera se puede escribir todo lo que está en la caja. Cuando se cierra la caja de cartón, se coloca un trozo de cinta a lo largo de toda la longitud y luego se refuerza con dos tiras a lo ancho. Para hacerlo más fácil, se puede escribir en segundas tiras especificando que hay dentro de cada caja.

Hacer más fácil el día de la mudanza

Antes de empezar a empacar, es importarte tomar algunas precauciones para simplificar el día de la mudanza. Como a menudo se está rodeado de amigos o familiares que han venido a ayudar, preparar algunas cosas y bebidas fáciles de comer. Un pequeño kit de supervivencia con bombillas, herramientas, bolsas de basura, papel higiénico y toallas de papel siempre será útil.

También se puede traer un kit de limpieza con algunos trapos, para tomar todas las formas de sentido común para limpiar y desinfectar profundamente el nuevo hogar se puede utilizar una aspiradora, un trapeador y un producto doméstico para emergencias. ¡La gran limpieza incluyendo la limpieza del cuarto de baño! Si la vivienda tiene zonas comunes, se puede proteger las escaleras para evitar cualquier problema con la comunidad. Cuando llegue la empresa de mudanza, se debe asegurar de que todas las cajas estén allí.

Los primeros días en el nuevo hogar

Incluso con la mejor voluntad del mundo, los primeros días después de la mudanza son a menudo un poco caóticos. Todavía hay muchas cajas y los objetos se colocan gradualmente en el lugar correspondiente.

Lo mejor que se puede hacer es vivir unos días sin todas las cosas, lejos de los pequeños hábitos. "Se puede proporcionar una maleta de supervivencia con lo esencial para unos días". Dentro, ropa, zapatos y artículos de aseo, equivalente a una estancia de un fin de semana largo.

Aprovechar la mudanza

Un paso crucial en el proceso de mudanza, es clasificar todas las pertenencias es necesario para empacar y desempacar.

Punto negro en la vivienda: la administración representa a menudo un volumen importante pero inútil. "La clasificación del papeleo se debe realizar a un ritmo lento".

El tiempo necesario para organizar el nuevo hogar

"Siempre se espera hacer todo en el fin de semana, pero eso rara vez es así". Para tener una idea, se refiere con un fin de semana para el baño y la cocina.

Otro fin de semana para las habitaciones. Y así sucesivamente. No hay necesidad de ser rápidos en la mudanza. No se debe preocupar si dos meses después todavía hay algunas cajas. Sin embargo, es importante mantener las cajas restantes a la vista para que se olviden".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.