T-Systems se une a SpecPage para digitalizar el ciclo de vida de los productos de alimentación y bebidas

viernes, 25 de septiembre de 2020, 14:23 h (CET) T-Systems, filial de servicios digitales del grupo Deutsche Telekom, y SpecPage, proveedor de software PLM y PDM, se han unido para impulsar la transformación digital de la industria de bebidas y alimentos a través del empleo de una solución creada por SpecPage, on premise y cloud, lista para usar y de implantación rápida La competitividad de las empresas de la industria alimentaria pasa por la digitalización de procesos de fabricación con software PLM y PDM

El 30 de septiembre T-Systems y SpecPage organizan el encuentro virtual Digitalización del ciclo de vida de los productos de alimentación y bebidas, en el que presentarán su visión y propuestas para la digitalización de procesos de fabricación

En la Unión Europea la industria alimentaria tiene un valor superior a los 1.192.000 millones de euros[JL1], siendo en España de 30.342M€ y representando el 2,6% del PIB nacional. En esta industria, los procesos de desarrollo de producto se enfrentan en la actualidad a una imperante necesidad de digitalización global. Las compañías fabricantes de alimentos y bebidas requieren soluciones innovadoras para afrontar la gestión del ciclo de vida y de datos del producto, que además sean diseñadas de forma específica para este sector y que consigan aumentar los beneficios, captar las preferencias del consumidor, reducir los costes de producción de cada mercado y cumplimentar los requisitos reglamentarios a nivel regional.

Por este motivo, T-Systems se ha unido con SpecPage para organizar el encuentro virtual para clientes Digitalización del ciclo de vida de los productos de alimentación y bebidas, el próximo 30 de septiembre de 11h a 12h, y con registro gratuito ya disponible en el siguiente enlace. En este seminario, expertos de T-Systems y SpecPage abordarán en este encuentro virtual cómo llevar a cabo este proceso de digitalización en los procesos de fabricación de productos de forma ágil y eficiente. Una cita que contará con el testimonio de empresas españolas que ya han implantado esta solución y que compartirán con los asistentes su experiencia real en la digitalización de estos procesos.

Durante este webinar los participantes podrán conocer el funcionamiento de las soluciones de PLM, herramienta dedicada a gestionar el ciclo de vida completo de un alimento o bebida, y comprobarán cómo se realiza el control de la trazabilidad, la gestión de proveedores y cumplimiento legal del producto con total transparencia mediante una solución que gestiona y procesa los datos a través de un único sistema central; y que incluye gestión de recetas, datos de formulación, simulaciones, cálculos, gestión de especificaciones, instrucciones de fabricación, requisitos, notas y documentos.

Todo ello con el fin de conseguir una mayor competitividad con la aportación de una mejora global en los procesos al aportar:

- Un mayor control del producto: ya sea en la identificación de materias primas, manejo de la calidad, fases del ciclo de vida y propiedad actual.

- La gestión y revisión online de los datos: que minimizan los costes y errores, a la vez que mejoran la productividad y las actividades de I+D, fabricación y calidad.

- Una mayor visibilidad: al poder compartir la información del producto de forma remota.

- La garantía de adaptación a las diferentes regulaciones en todo el mundo y su cumplimiento.

- La flexibilidad para soportar cambios regulatorios, apertura a nuevos mercados y adquisiciones con solvencia.

La previsión futura de la industria dicta que habrá más cambios en los productos de consumo envasados en los próximos cinco años que los que ha habido en los últimos 50 años, produciendo nuevos formatos y tendencias de consumo que responderán a las necesidades de un nuevo paradigma y nuevas tipologías de consumidor. Por ello, la actualización y digitalización del sector se ha vuelto más necesaria que nunca, a fin de que las empresas continúen siendo competitivas. Un proceso que T-Systems y SpecPage abordarán en su encuentro virtual el 30 de septiembre de 11h a 12h.

