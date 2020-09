DECAS 1998 mejora sus procesos productivos mientras mantiene su colaboración con la consultoría CEDEC Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 14:07 h (CET) DECAS 1998 S.L. es una empresa cuya actividad principal se centra en ofrecer servicios de decapado industrial y utillaje de pintura a sus clientes. Fundada hace 22 años, presta un servicio de calidad con soluciones integrales, personalizadas y flexibles, siempre teniendo en cuenta ofrecer un precio ajustado a las necesidades de cada proyecto Ubicada en el Polígono Panaderas de Santoveniade Pisuerga (Valladolid), la empresa cuenta con un equipo humano altamente cualificado, experto y muy comprometido con los valores de la empresa que pasan por conseguir la satisfacción de sus clientes, la innovación y mejora de los procesos productivos, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y minimizar el impacto sobre el medioambiente en todos sus procesos.

Enmarcada en su política de mejor continua, DECAS ha realizado importantes inversiones recientemente enfocadas en la mejora de los procesos productivos, de seguridad y disminución del impacto ambiental. Así, desde mediados del pasado año, la empresa cuenta con una nueva planta de tratamiento de residuos que mejora la calidad de los vertidos según normativas actuales.

De la misma manera, su departamento de I+D en colaboración con importantes ingenierías de desarrollo de proyectos, ha puesto en marcha un prototipo de instalación técnica para realizar un nuevo proceso de decapado ácido para piezas metálicas de alto valor añadido. Con ello, se conseguirá la efectiva eliminación de restos inorgánicos sobre las piezas, el ahorro de tiempo y la mejora en la eficiencia del proceso, uso eficiente de recursos y minimización de residuos, junto con un aumento en la seguridad de los trabajadores, objetivo prioritario de la empresa.

Todas estas inversiones están enfocadas a consolidar la empresa y seguir mejorando en todo lo relativo a seguridad laboral y medioambiental.

DECAS 1998 S.L. lleva colaborando desde el 2018 con la consultoría CEDEC en la mejora de su gestión empresarial. En la actualidad, la empresa afronta su futuro inmediato con totales garantías de éxito, consolidando firmemente el trabajo realizado hasta la fecha.

CEDEC es la consultoría de organización estratégica de empresas líder en Europa en gestión, dirección y organización para empresas familiares desde 1965. Su finalidad es poner al alcance de las empresas los sistemas de organización que resulten más eficientes, optimizando sus resultados empresariales y trabajando juntos hacia la consecución de la Excelencia Empresarial.

Su factor diferencial reside en su contrastada metodología de trabajo. CEDEC trabaja con y para los empresarios con el objetivo de implementar de forma efectiva, en empresas familiares de cualquier tamaño, una gestión profesional y actualizada a través de la aplicación de técnicas y sistemas de trabajo propios.

Implantada en España desde 1971, CEDEC ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, más de 13.000 en España, ocupando una plantilla de más de 300 profesionales altamente cualificados en todas sus sedes, 150 de los cuales en España. CEDEC es miembro de la AEC, la Asociación Española de Empresas de Consultoría.

Con oficinas en España en Madrid y Barcelona, la consultoría de organización estratégica para empresas familiares CEDEC, está presente en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza e Italia.

El trabajo y consolidación de CEDEC como consultoría especialista en la organización estratégica empresarial, se ve reflejado en numerosas opiniones y casos de éxito de empresas que ofrecen de forma desinteresada su opinión de CEDEC y que pueden consultarse en las diferentes webs de los países donde está implantada la empresa https://www.cedec-group.com/es/opiniones, con comentarios en su canal youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

