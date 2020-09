La elección del español como idioma de los arbitrajes internacionales crece un 30 por ciento Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 14:19 h (CET) La VI Edición del OPEN DE ARBITRAJE de los próximos 7 y 8 de octubre presentará las nuevas tendencias de uno de los sectores que más está creciendo en todo el mundo por los efectos del Covid El Covid ha fortalecido el arbitraje, como fórmula de resolución de conflictos en el ámbito internacional y también doméstico, impulsándolo a primera plana de la actualidad, muy especialmente en el mercado de influencia en español, según contrastan los organizadores del OPEN DE ARBITRAJE que se celebrará los próximos 7 y 8 de octubre como congreso convencional, aunque en formato especial digital. Aunque el inglés sigue siendo el idioma mayoritario en los contratos comerciales internacionales, el español reduce distancias y crece fuertemente, en hasta un 30 por ciento.

Este auténtico boom de la demanda del arbitraje provocado por la alta litigiosidad consecuencia del Covid 19 y la excelente evolución el español como idioma elegido se analizará en las dos jornadas del OPEN DE ARBITRAJE por un Panel integrado por 30 de los principales expertos internacionales.

Respecto a al crecimiento del español como idioma para el arbitraje, la mejor muestra es que cuando las dos empresas pertenecen a países iberoamericanos, el castellano ya es el idioma elegido de forma mayoritaria. Algo que antes no pasaba y dos empresas de países de idioma español elegían el inglés y sede anglosajona. De hecho, cada vez tienen más importancia como sedes iberoamericanas de arbitraje: Madrid, Santiago de Chile o Lima.

El sexto OPEN DE ARBITRAJE Será un Congreso de nueva generación donde también se presentarán las herramientas tecnológicas y sistemas virtuales de comunicación que han llegado al Arbitraje para quedarse a partir del Covid. Desde la Celebración de Audiencias en remoto o las “Online Dispute Resolution”, resolución de controversias entre las empresas utilizando medios tecnológicos.

La tematización tecnológica también se desarrollará en escenarios o ponencias como el Arbitraje de Inversión como método con enormes ventajas en la resolución de conflictos del sector de la tecnología. Así como la presentación que se realizará con el título de Ética e Inteligencia Artificial.

Un desarrollo innovador para adaptarse a la nueva normalidad

El innovador y creativo formato digital elegido para la celebración de la VI Edición del OPEN DE ARBITRAJE permitirá incrementar el número de participantes y su dimensión internacional. Logrando convertirse así en la gran plataforma de conocimiento y Networking del Arbitraje en el mercado de influencia en español.

El OPEN 2020 se celebrará desde un plató de televisión en Madrid con presencia de los ponentes de la capital y conexión del resto de ponentes de todo el mundo en las mejores condiciones técnicas. Los asistentes, además de tener acceso a las ponencias y realizar las preguntas deseen, podrán interactuar entre ellos en la Sala habilitada de Networking, para impulsar al máximo el intercambio de conocimiento y relaciones comerciales.

La mejor muestra de la excelente acogida de la Edición 2020 del OPEN DE ARBITRAJE es que ha incrementado en un 30 por ciento su capacidad de captar colaboradores y patrocinadores. También recoge los frutos de todo el trabajo desarrollado durante las semanas de confinamiento y desescalada con el lanzamiento y celebración de los Little Open virtuales.

Este año también contará con una importante participación de estudiantes que permitirá la creación de una Sala Mentoring para que jóvenes y expertos intercambien experiencias y dudas.

El OPEN está organizado por la Asociación Europea de Arbitraje, corte de referencia en el mercado en español y líder por capacidad de innovación que este año celebra su vigésimo Aniversario. Un liderazgo que fortalece manteniendo la celebración del OPEN en un año complicado que ha provocado la suspensión de importantes eventos. La VI Edición cuenta con el apoyo de más de treinta grandes firmas lideradas por Santander e Iberdrola. El periodo de inscripción está abierto a todos los profesionales del sector en https://openarbitraje20.com/recepcion/

