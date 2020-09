andorraQshop recuerda la importancia de usar gafas de sol polarizadas para conducir y hacer deporte Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 10:26 h (CET) andorraQshop explica las características tan beneficiosas con las que cuentan las gafas de sol polarizadas, especialmente en distintas actividades para las que proporciona total seguridad a sus usuarios Existen muchas gafas de sol en el mercado y, desafortunadamente, las personas interesadas en hacerse con unas pueden caer en la trampa de comprar falsificaciones en lugar de lentes realmente certificadas, que protejan los ojos de los rayos solares como se espera.

La polarización de las gafas es una característica de las lentes muy importante a la hora de elegir un producto tan importante en el estilo de cada persona.

Por ello, andorraQshoprecuerda la importancia de contar con un producto de este tipo a la hora de hacer la compra, por las numerosas ventajas con las que cuentan frente a las alternativas no polarizadas.

Sus características hacen que sea la opción más acertada para conducir o hacer deporte, algunas de las cuales se exponen a continuación.

¿Cómo son las gafas polarizadas?

Las gafas de sol polarizadas se basan en su capacidad para no filtrar toda la luz, lo que se traduce en una visión menos oscura que en las gafas convencionales.

En concreto, solo filtran la luz reflejada en superficies horizontales y facilita la entrada de la luz que cae sobre superficies verticales.

¿Por qué son las idóneas para conducir y el deporte?

Es por esta circunstancia por la que los expertos sugieren su uso cuando quien las lleva se pone al volante, ya que evita los deslumbramientos y, por tanto, minimiza los riesgos de accidentes.

Por otro lado, las actividades deportivas y la pesca son otros contextos en los que conviene recurrir a gafas de sol con polarización.

El movimiento para el desempeño físico hará que se perciba visualmente el entorno con total nitidez, también en deportes de nieve como el esquí, mientras que aquellos que las usan para pescar evitan los reflejos de la luz solar sobre el agua, lo que facilita la captación de los elementos que hay en el fondo.

Otra de las grandes ventajas de las gafas de sol polarizadas es que combaten la fatiga visual, una de las preocupaciones de los usuarios de otras alternativas.

La relación calidad-precio, otra de sus grandes bazas

Uno de los alicientes más importantes de estos artículos es la relación calidad-precio de los que componen el catálogo de andorraQshop, ya que cuenta con diversas firmas responsables de su fabricación y venta a precios realmente asequibles.

Todas sus gafas están correctamente homologadas, siguiendo la normativa vigente acerca de la protección visual a través de estos artículos, por lo que los clientes que acceden a estos productos cuentan con la garantía y la tranquilidad de acertar con su compra.

