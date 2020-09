Pese a no poder celebrarlas por la pandemia, Albalate no olvida sus fiestas Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 08:59 h (CET) De todos los momentos especiales que tienen lugar en la última semana de septiembre, este año, por motivo de la pandemia, sólo va a tener lugar el oficio religioso del domingo, en honor a la Santa Cruz Aparecida. Se celebrará con las debidas medidas de seguridad, y será retransmitida en directo por las redes sociales del Ayuntamiento (Facebook y Canal YouTuBe) En el día de hoy, 25 de septiembre, hubiera tenido que producirse el esperadísimo pregón de las fiestas de Albalate de Zorita, en honor a La Santa Cruz Aparecida.

Otra de las funestas consecuencias de esta maldita pandemia es que no se puedan celebrar los momentos más especiales del año en cada localidad. El final de septiembre, en Albalate de Zorita, es uno de los más señalados. Para muchos albalateños, junto al día de San Blas, el que más.

El gobierno municipal de Albalate, que encabeza Alberto Merchante, está “muy orgulloso de todos/as los vecinos/as por el comportamiento ejemplar que el pueblo de Albalate ha tenido, y sigue teniendo, ante esta situación”, señala el alcalde.

Cuando aparecía la pandemia, la villa alcarreña se llenó de solidaridad y humanidad en los momentos más críticos. Por eso, Merchante reitera su “agradecimiento y felicitación al grupo de voluntarios/as que confeccionaron batas y mascarillas que llegaron a tantos puntos de nuestra provincia y fuera de ella, al grupo de voluntarios/as de Nueva Sierra por la confección de pantallas, a las asociaciones, hermandades , empresas y particulares de Albalate y Nueva Sierra por su colaboración económica para su realización, a Jose María Rodrigo, nuestro párroco, y a Cáritas de Albalate, a Cruz Roja Albalate, a Fernando, nuestro boticario, a las trabajadoras de nuestra Vivienda Tutelada y muy especialmente a los voluntarios de Protección Civil de Albalate que estuvieron y están al pie del cañón con la desinfección del pueblo, conjuntamente con los empleados municipales”.

En todo caso, y ante este momento tan emotivo, el gobierno municipal pide a todos los albalateños que continúen siendo consecuentes y responsables con las medidas sanitarias y de seguridad para combatir el virus: distancia social, uso de mascarilla, evitar reuniones, públicas y privadas, de más de diez personas. “Es cosa de todos/as, niños/as, jóvenes y adultos, que sigamos manteniendo el virus a raya. Para ello, es fundamental no bajar la guardia. Lo importante es que estemos todos/as en las fiestas de 2021 y podamos disfrutarlas juntos/as”, añade Merchante.

De todos los emotivos actos que jalonan el programa de actos de la fiesta grande de Albalate, sólo se va a celebrar uno de ellos, que es el oficio religioso del domingo, día 27 de septiembre, precisamente el día en que apareció la Santa Cruz Bendita. Será, como viene siendo habitual durante la pandemia, con aforo controlado, y con todas las medidas de seguridad necesarias. Ese día, y como llevan haciendo más de 500 años, los albalateños pedirán, este año más que nunca su protección a la cruz, y por supuesto, tendrán un recuerdo emocionado para los que ya no están. El párroco de Albalate, José María Rodrigo, recoge muy bien en su mensaje a los albalateños, la fe que se le profesa a este emblema de la villa alcarreña: “Santa Cruz bendice a Albalate de Zorita, a todos los albalateños, resguárdanos bajo tu sombra. Que podamos acariciar tu imagen con cariño e intenciones renovadas el próximo año”.

El oficio religioso se va a retransmitir por las redes sociales del Ayuntamiento en Facebook y en YouTuBe, este próximo domingo, a las 13 horas. Desde hoy domingo, en la balconada del Ayuntamiento de Albalate lucen las camisetas de las peñas de Albalate, para mantener vivo el espíritu de la fiesta para el año 2021.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Giti Tire se ha preparado para las 24 h de Nürburgring "Like no other" Schauinsland Reisen Alemania entrega sus premios Top Hotel 2019 Mudanzas Niro: La mudanza a un hogar nuevo Perchas Gordo: Las perchas de madera ¿la mejor opción? La expansión nacional de ACCEL MÓVIL