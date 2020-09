​Cómo sustituir el marketing en eventos por más presencia en línea Si en el contexto del covid-19 la modalidad de ventas es online, tu web tiene que ser atractiva y fácil de usar para no perder clientes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de septiembre de 2020, 09:43 h (CET)

Este año ha sido excepcional y ha modificado los hábitos en todo el mundo. Y en el sector corporativo no es diferente. Para evitar el contacto físico y el riesgo de contagio del covid 19 seguimos evitando las reuniones masivas y las aglomeraciones de personas.



En este proceso de continua adaptación a la “nueva normalidad”, las empresas tienen que considerar nuevas alternativas para comercializar sus productos y servicios sin juntar a muchas personas. Esto ha hecho que los grandes eventos, como las ferias, exposiciones y salones dejen de ser, por un tiempo, un escaparate para visibilizar tu marca.



A continuación te presentamos algunas ideas para que cambies tu estrategia publicitaria y puedas reasignar el presupuesto de marketing de eventos presenciales para tener una fuerte presencia en línea.



Optimiza tu página web Si en el contexto del covid-19 la modalidad de ventas es online, tu web tiene que ser atractiva y fácil de usar para no perder clientes.



En la actualidad, una web accesible y veloz puede ser la diferencia a la hora de llevar a cabo una compra. Invierte en un diseño intuitivo e interactivo para que usuarios menos familiarizados con las plataformas digitales puedan disfrutar con facilidad de tu web.



Asegúrate de que los contenidos sean legibles y que el diseño se adapte bien a ordenadores o dispositivos portátiles. Recuerda probar cada función antes de presentar tu web a tus consumidores.



Valora las redes sociales De acuerdo con un estudio realizado por IAB Spain, en España, el 87% de los internautas usa las redes sociales, lo equivalente a 26 millones de usuarios. Según el estudio, WhatsApp, Instagram y Facebook están en el top tres de accesos diarios.



Ya sea para entretenerse, interactuar o informarse, la realidad es que las personas usan internet. Por eso, tener un perfil actualizado en las redes genera más confianza y representa una gran oportunidad para ofrecer información y contenido relevantes a tus clientes potenciales.

Organiza eventos virtuales Tras difundir tu marca, es momento de hacer que los usuarios avancen una etapa hacia la compra.



Una manera de hacerlo es organizar eventos virtuales y atraer los usuarios de las redes a tu página web.



Como parte de tu plan estratégico, en la divulgación del evento ofrece regalos, con entrega a domicilio, para obtener información como el correo electrónico, número de teléfono y la dirección de tus clientes potenciales. Envía artículos personalizados como bolígrafos o bolsas reutilizables con muestras de productos. Los productos de uso diario son una manera sutil e inteligente de promocionar tu marca.



Los eventos digitales requieren menos recursos materiales que los presenciales y te permiten ofrecer conferencias y seminarios a un coste menor y aumentar la audiencia. Por medio de videoconferencias, puedes hacer sesiones en directo y grabarlas, lo que te proporciona una alternativa para promover tu marca posteriormente.



Forma alianzas con empresas asociadas con un mismo público objetivo y crea campañas en conjunto. Así reducirás los costes para ambos emprendimientos. Recuerda agradecerles a tus socios al final de las campañas por la colaboración con algún detalle o mención en las redes.



Toma la pandemia en serio y comunica tus acciones Demuéstrales a tus clientes, empleados, proveedores y personal de seguridad que tu preocupación es real. Tan importante como promocionar tu marca a los clientes es mantener a tu equipo sano.



Para eso, es fundamental adoptar medidas de seguridad e higiene para protegerlos del virus. Invierte en productos de seguridad, limpieza e higiene para garantizar la salud en tu ambiente de trabajo. En webs como Maxilia.es, encontrarás artículos como carteles, globos, pegatinas, peones y cintas de señalización en los que puedes imprimir tu logo para adecuar tu tienda u oficina, y también hay geles desinfectantes, mascarillas y otros productos de protección individual personalizables.



Registra en fotos y videos las medidas de seguridad aplicadas en tu establecimiento, la preparación de los pedidos de manera segura y la inversión de tu negocio en salud y seguridad.



Según IBM, se valora de forma positiva a las empresas que adoptan medidas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el 82% de los clientes dan preferencia a negocios que adoptan buenas prácticas. Difunde este contenido en tus redes y acompáñalo con algún regalo promocional o descuento para las personas que te escriban un mensaje privado o reenvien tus publicaciones.

