“Pequeña Victoria” nominada a los International Emmy Awards La comedia coproducida por Oficina Burman (THE MEDIAPRO STUDIO) y Viacom International Studios (VIS), que estrenó la pasada temporada el canal argentino Telefé, opta al galardón como Mejor Telenovela Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de septiembre de 2020, 08:49 h (CET) La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión ha anunciado hoy que entre los nominados para los International Emmy Awards, se encuentra la comedia “Pequeña Victoria”. Esta coproducción de Oficina Burman (THE MEDIAPRO STUDIO) y Viacom International Studios (VIS) para Telefé opta al premio como Mejor Telenovela y entra en la terna de nominados juntos a otras tres producciones procedentes de China, Portugal y Brasil.



En el comunicado que la Academia ha hecho llegar a todos los nominados, Bruce L. Paisner, presidente y director ejecutivo de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión ha puesto en valor la aportación de la industria audiovisual comentando que “en un momento de crisis en el que la mayoría de nosotros tenemos que quedarnos en casa la mayor parte del tiempo, la televisión nos entretiene y ofrece una ventana a nuestro mundo".



La entrega de premios tendrá lugar el próximo 23 de noviembre durante una ceremonia que se celebrará en Nueva York.



Julieta Díaz, Luciano Castro, Natalie Pérez, Inés Estévez, Mariana Genesio, Facundo Arana, Nicolás Francella y Daniel Hendle protagonizan esta comedia en el que un nacimiento une los caminos de cuatro mujeres con diferentes realidades. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.