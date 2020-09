Por qué es importante contar con un abogado para registrar una marca comercial para una startup Comunicae

jueves, 24 de septiembre de 2020, 16:22 h (CET) Hay muchas leyes y códigos que las empresas deben cumplir, especialmente al establecer una nueva empresa, y todo lo que se necesita es un error legal para que todo se derrumbe. Un buen abogado le ayudará a evitar esos problemas y a hacer que su negocio tenga éxito Siempre que se tenga un logotipo, un nombre comercial o un producto que proteger, la ayuda de un abogado para registrar una marca es una buena idea. Esto es muy importante para un startup, ya que tiene mucho más en juego y muchas otras cosas que le harán ahorrarse tiempo. Si está manejando un startup o ha considerado registrar su marca, asegura el Abg. Jorge Tazán especialista en registrar marcas en Ecuador.

El proceso de solicitud de registro de marca

La primera acción que un abogado de marcas debe recomendar es una búsqueda de marcas. Este es un paso crucial porque si utiliza una marca idéntica o incluso cercana a una marca registrada existente, puede ser demandado por infracción. Si ha construido su marca y marketing en torno a una marca que no puede utilizar, tendrá que empezar de nuevo.

Un abogado de marcas registradas en Ecuador puede ayudarlo a determinar si necesita solicitar una marca registrada. En algunos casos, no es necesario y puede establecer para su marca. En muchos casos, sin embargo, es beneficioso pasar por el proceso de solicitud de marca oficial para obtener los beneficios de proteger su marca. Estos beneficios incluyen tener un aviso oficial al público de su reclamo de propiedad, el derecho legal de propiedad en todo el país y los derechos exclusivos para usar la marca. Puede utilizar el símbolo de marca de registro para indicar que su marca ha sido registrada en la Oficina de Marcas y Patentes del Ecuador.

El proceso de registro de marcas en Ecuador tiene muchos requisitos legales y plazos estrictos para comunicarse con la SENADI. La mayoría de los solicitantes tienen un abogado que los representa, lo que garantiza que el proceso se realice correctamente, que no se omitan pasos importantes y que alguien familiarizado con el proceso esté manejando las cosas.

Otras razones para contratar a un abogado

Como startup, hay muchas razones por las que es una buena idea tener un experto legal de su lado. Además de proteger la identidad de su marca con marcas registradas, el abogado también puede ayudar con la incorporación de su negocio para protegerlo de la responsabilidad personal, establecer acuerdos de asociación, manejar las regulaciones dentro de las pautas legales, lidiar con las leyes de privacidad de datos y las regulaciones de seguridad, financiamiento y otros asuntos laborales.

