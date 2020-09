¿Cómo quitar las manchas solares? Expertas como Raquel González lo resuelven

Tras el verano, el incremento de las pecas o las manchas solares se convierte en la pesadilla de muchos. ¿Tiene solución? Puede que sí, si los reviertes rápidamente Llega ese temido momento en el que hay que discernir entre si lo que se creía que era una peca resulta ser algo menos deseable, como un lentigo solar, una mancha producida por los rayos uva, o si esa mancha pasa a ser un odiado melasma.

El tema de las manchas es complejo y da mucho de qué hablar, ya que hay millones de factores que influyen en la posibilidad (o no) de revertirlas. Hay que tener en cuenta multitud de factores: si en su aparición hay procesos hormonales que favorezcan su génesis (embarazo, período, etc.), si ha habido una sobre exposición al sol, estrés, alimentación o si es independiente a todo ello. "Además, es fundamental saber cuanto lleva la mancha. Aquellas con un largo recorrido son más difíciles de atacar y requerirán tratamientos más agresivos y mayor constancia", comenta Raquel González, directora técnica de Perricone MD.



Sea como sea, hay una serie de cosméticos que están específicamente diseñados para tratarlas y desde aproximaciones muy distintas, con activos que van desde la vitamina C a versiones que sofistican el resveratrol, activo estrella y de larga fama en lo que a despigmentación se trata. Eso sí, la clave siempre será la paciencia: "Mientras que la mancha producida por un granito puntual puede revertirse más fácilmente, quizás, otras más asentadas serán más complejas. Hay que ser pacientes y tener mucha constancia, manteniendo además el tratamiento una vez solucionado el problema, ya que tienden a reaparecer", añade la experta de Perricone MD.

Vitamina C, anti manchas y rejuvenecedor

La vitamina C es famosa por su capacidad para reducir la pigmentación, del mismo modo que para iluminar y para unificar el tono de la piel. De este modo, consigue reducir y disimular en gran medida. ¿Cómo ocurre? "Porque la vitamina C interactúa con los melanocitos para que produzcan menos melanina", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Además, ofrece una gran protección antioxidante sobre la piel, de manera que también es un gran aliado para prevenir futuras cadenas de pigmentación, siendo un gran apoyo al SPF. Un gran aliado es Omorovicza Daily Vitaminc C.

Factores de crecimiento

El factor de crecimiento, como su propio nombre indica, favorece el "crecimiento" o la regeneración de la piel, acelerando su renovación natural. Es como pisar el acelerador para que la piel trabaje mejor y más rápido. Es poco habitual encontrarlo en productos, porque es difícil de producir y estabilizar.



Este suero de Perricone MD (Growth Factor Firming & Lifting Serum), por ejemplo, ofrece factor de crecimiento de poliamina a partir de espermidina sintetizada. Cualquier mancha o marca se verá reducida en cuestión de días o semanas, viéndose cómo la piel se regenera rápidamente.

Retinoides

También los retinoides son famosos por su capacidad despigmentante, sobre todo en aquellas manchas producidas por acumulación de melanina. La clave: también es fundamental para renovar la piel. Al contrario de lo que muchos creen, no exfolia la piel, acelera su renovación natural, así es como consigue revelar una piel más unificada. Por ejemplo, se puede acudir a Retinol 10TR Intense de Medik8.

Propuestas botánicas

Concretamente, el alfa-bisabolol que se extrae de la corteza del árbol de candeia, presente en Boutijour Lotus Melight Eye Patch . Este ingrediente ofrece un poder altamente iluminador y blanqueador con una fuente natural. Además, es difícil encontrar productos despigmentantes para el área del contorno de ojos por ser una zona más sensible, siendo esta alternativa una opción ideal para tratar la zona. "El alfa-bisabolol inhibe poderosamente el proceso de pigmentación al interferir en la producción de melanina, actividad de tirosinasa y melanogénesis", expresa Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.

El hijo el resveratrol

El resveratrol tiene ya su estrella en el paseo de la fama de los ingredientes despigmentantes, pero, ¿y si el propio ingrediente se pudiera mejorar y reforzar? Medik8 ha patentado el Oxyresveratrol (presente en Medik8 White Balance Brightening Serum), una versión avanzada y más completa de este ingrediente que se encuentra naturalmente en las plantas de morera. "Se trabaja en laboratorio para transformarlo, aumentando su capacidad para reducir el tono desigual de la piel y aumentar su brillo mediante el bloqueo de la creación de pigmento para una tez iluminada y radiante", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma.

Este suero, que va en dos viales para mantener su estabilidad, se completa con dos tipos de vitamina C -que ya se comentaba anteriormente su eficacia despigmentante-, y con extracto de cúrcuma, un poderoso inflamatorio que frena las cadenas de pigmentación.