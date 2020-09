Renting Box Auto, red de talleres referente en España, afianza su modelo de franquicia en un sector en alza Comunicae

jueves, 24 de septiembre de 2020, 13:23 h (CET) Las franquicias del sector de la mecánica enfocadas a la auto-reparación del motor están viviendo su momento de crecimiento exponencial tras el Covid-19 Actualmente, este grupo ha incrementado sus cotas facturación debido al decrecimiento de competencia que han tenido que cerrar sus negocios y a la constante demanda del público que ha visto en este tipo de servicios una medida de ahorro por los diferentes precios de los talleres convencionales.

¿Por qué invertir en el sector de la mecánica de auto-reparación?

El sector de franquicias de reparación personal del motor es un concepto “flexible”, innovador y seguro por el recorrido empresarial, posicionamiento y experiencia de venta que tienen las marcas franquiciadoras, que minimizan el riesgo de los nuevos franquiciados.

Este sector cuenta con varios beneficios entre los que destacan:

Sector con amplia proyección de futuro : Escasa competencia en el mercado, y más, después de la crisis sanitaria.

: Escasa competencia en el mercado, y más, después de la crisis sanitaria. Alta demanda del público : Crecimiento constante de clientes que descubren una forma de ahorro y aprendizaje.

: Crecimiento constante de clientes que descubren una forma de ahorro y aprendizaje. Profesionalidad y transparencia : Ofrece mayor confianza respecto al sector de talleres convencionales.

: Ofrece mayor confianza respecto al sector de talleres convencionales. Promoción profesional: permite el crecimiento de la franquicia con la expansión de más establecimientos. En este contexto, dentro del sector de franquicias destaca la enseña Renting Box Auto como una de las más fiables y rentables, cuyo modelo de licencia novedoso en el mercado español ha generado un “boom” entre los clientes. Además, su idea de negocio basada en el alquiler de boxes completamente equipados con la última tecnología y maquinaria para uso personal se ha combinado con su filosofía empresarial apoyada en: compromiso con el medio ambiente, la satisfacción y bienestar del público, y el franquiciado.

Conviene destacar que los establecimientos de Renting Box Auto han incrementado su facturación tras el estado de alarma, posicionándose como una de las oportunidades de negocio preferidas por inversores y profesionales del sector que tengan un taller o una nave.

¿Por qué invertir en la franquicia Renting Box Auto es una excelente apuesta?

Soporte al franquiciado continuado: Según declaraciones del primer licenciatario de la marca, el soporte que le aporta la central de Renting Box Auto es esencial para el crecimiento de su franquicia, y destaca frente a otras empresas del mismo sector el respaldo obtenido durante el proceso de apertura de su establecimiento: “La central me informó de las zonas en las que mayor nicho de mercado había para posteriormente decidir en cuál quería posicionarme, además tuvimos y tenemos apoyo en formación, marketing, estrategias comerciales, formación y contratación selectiva de personal”.

Con motivo de la crisis sanitaria, el grupo de Renting Box Auto ha actuado a la altura de la situación dando un soporte excepcional al franquiciado según su testimonio: “gracias al marketing y apoyo realizado por la central, no hemos perdido cartera de clientes, incluso lo hemos aumentado debido a que muchos talleres de la zona por la situación han cerrado. También hemos recibido estrategias de fidelización y herramientas para aumentar mi negocio”.

Posición y competencia en el sector: Otro motivo que avala esta posición en el sector es su variedad de servicios que lo posiciona en el top mind de los clientes, y el rango de precios que tiene garantiza un servicio competitivo y exitosos para cualquier futuro franquiciado. Sus instalaciones ofrecen un servicio de auto-reparación integro:

Mecánica rápida

Cambios de aceite

Instalación electrónica

Reparaciones Motor

Neumáticos

Cursos formativos de mecánica organizados por el establecimiento. Filosofía de empresa que garantiza el cuidado de todos sus franquiciados. Los pilares sobre los que se asienta la marca son la transparencia y legalidad al cliente, prioridad y profesionalidad del equipo y proyección de futuro. Esos elementos son reproducidos en el know-how para formar una estructura potente y exitosa como detallaba en la entrevista realizada al primer licenciatario de la enseña.

Previsión de futuro sólido y promoción de los franquiciados. La estrategia empresarial de Renting Box Auto se asienta en un plan consolidado y ambicioso con claves ya estudiadas que permitirán la expansión de licencias a nivel europeo. Las previsiones de la marca marchan en la misma dirección de todo el equipo de Renting Box Auto tal y como confirma el licenciatario de Barcelona: “Mis perspectivas a corto plazo son formarme lo más rápido posible, afianzarme y estabilizarme en la zona, para posteriormente, continuar comprando más licencias en la comunidad de Barcelona e ir promocionando profesionalmente tal y como espera la central de Renting Box Auto”.

Capacidad de diversificación: Renting Box Auto apuesta por la innovación e investigación de sus servicios y maquinaria para estar en consonancia con los cambios del mercado. En el caso del nuevo taller de Barcelona ofrece amplitud de servicios respaldado por las recomendaciones de Renting Box Auto para aumentar la captación de clientes y, por ende, la rentabilidad y amortización de la inversión como: “mecánica rápida y compleja, bonos, estrategias de ventas y colaboración con diferentes talleres”.

El papel de la franquicia Renting Box Auto se basa en el compromiso y superación profesional de sus franquiciados, es por ello, que este modelo de licencia continúa la sección de candidatos en toda España que quieran aprovechar las condiciones exclusivas y limitadas de la enseña.

En el caso de estar interesado en conocer las condiciones exclusivas de Renting Box Auto, informarse sin compromiso, en el siguiente contacto:

Borja Sánchez

911 592 558 / bsanchez@tormofranquicias.es

