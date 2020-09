Llega a España la primera tecnología ecológica que elimina el virus SARS-cov-2 en un 99,99% Comunicae

jueves, 24 de septiembre de 2020, 10:02 h (CET) Una empresa de Barcelona ha presentado la primera tecnología del mundo que ha logrado obtener específicamente con el virus causante de la enfermedad COVID-19 (SARS-cov-2) unos resultados de eficacia de eliminación del 99,99% en un laboratorio de bioseguridad de nivel 3 Se trata de un fotocatalizador de alta tecnología patentada llamado Zonwhite Lister, inscrito con el número 200111544657 en el Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación) que genera hidroxilos (-0H) in situ, obteniendo un poderoso desinfectante, sin productos químicos añadidos, sólo usando agua del grifo.

El estudio realizado (foto) en un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, especializado en enfermedades infecciosas ha sido concluyente. Se muestra una inactivación del 99,99% del virus SARS-CoV-2 en todas las pruebas realizadas.

La principal ventaja de esta tecnología es que puede utilizarse sobre cualquier superficie tales como ropa, utensilios de cocina, interior de vehículos, juguetes de los niños, llaves, teléfonos móviles, mascarillas, incluso mascotas y aseguran no deja ningún tipo de residuo químico en ellas. Además, no es necesario aclarar después de su aplicación.

Los estudios efectuados también remarcan su capacidad de limpieza y desinfección del aire, al ser capaz de arrastrar partículas finas (de 2.5 a 10 micras) mediante la micro nebulización. Con un proceso de 3 minutos permite que, cualquier familia, comercio, escuela, medio de transporte, o empresa pueda esterilizar una superficie de hasta 256 m2 usando únicamente un litro de agua.

Esta tecnología ha demostrado también gran eficacia en la eliminación al 99,99% de otros patógenos, como el virus INFLUENZA H1N1/A/PR8 (gripe común), la eliminación de bacterias, y hongos. Es efectiva en eliminación de olores (WC, mascotas, restos de comida) y en la eliminación del pesticida Diazinon, utilizado en frutas y verduras.

El fabricante indica que los más de 20 estudios sobre la tecnología y su eficacia están disponibles en la web, www.zonwhite.com, así como el producto, que ya ha comenzado a comercializarse online en España, y del que se espera que esté en las principales tiendas del país a mediados de octubre.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.