Startup sevillana Fancision es seleccionada entre 1600 candidatas para programa de aceleración en Qatar

jueves, 24 de septiembre de 2020, 09:43 h (CET) La startup deportiva participará en un programa presencial de 3 meses de duración en la capital de Catar, junto a partners de prestigio, y recibirá una inversión de 150.000 dólares SEVILLA, 24 de septiembre de 2020. Fancision es una plataforma orientada a mejorar la participación y conexión entre aficionados y equipos deportivos. A través de la gamificación y otras interacciones, potencian la relación entre ambos, favoreciendo la fidelización y monetización de parte de los equipos. Su orientación tecnológica, incluyendo apps móviles y presencia en redes sociales, permite un aumento espectacular en el tráfico, exposición y expansión de la base de usuarios/aficionados.

Fancision fue una de las 10 startups seleccionadas, de entre 1600 candidatas alrededor del mundo, para su participación en el programa de aceleración que lleva a cabo la prestigiosa inversora deportiva-tecnológica Qatar SportsTech. Previamente, en el mes de mayo, Fancision ya había sido elegida por la aceleradora Andalucía Open Future (impulsada por el Grupo Telefonica y la Junta de Andalucía) en sus espacios de “El Cubo” en Sevilla, España; hecho que permitió a la startup recibir mentoría, experiencia y contactos, logrando resultados espectaculares. Alejandro Echevarría, cofundador y CEO de Fancision, afirma que: “En relación al proceso de selección de Qatar SportsTech, queremos otorgarle un mérito destacado a Andalucía Open Future, ya que fueron una pieza clave en el logro de este hito”.

El programa de Qatar SportsTech iniciará este 27 de septiembre y se desarrollará presencialmente en la ciudad de Doha durante un periodo de 3 meses, entre septiembre y diciembre de 2020. En él participarán entidades de enorme prestigio e importancia como el Supreme Committee for Delivery & Legacy (organizadores del Mundial FIFA 2022), Qatar Stars League (Liga de fútbol catarí) Aspire Foundation, Qatar Development Bank, etc. Además, este programa incluye una inversión de 150.000 dólares, bajo una valoración de la startup de 2.150.000 dólares.

Fancision ha obtenido grandes logros en la primera prueba piloto con dos equipos de fútbol amateur, y tiene previsto lanzar su aplicación para iOS y Android en el mes de noviembre. La experiencia en Catar permitirá establecer alianzas y contactos con clientes y representantes de la liga de fútbol catarí, además de allanar el camino para establecer alianzas que permitan ofrecer servicios de fan-engagement para el Mundial de 2022. A largo plazo, Fancision tiene el objetivo de ampliar sus operaciones a otros países y deportes.

Fancision nace en febrero de 2020 con el nombre de Hyncha, cambiando posteriormente su denominación para facilitar la expansión a mercados internacionales. Está formada por un equipo de 5 emprendedores venezolanos, con experiencia fundando empresas de base tecnológica, incluyendo a un especialista deportivo y un ex jugador de fútbol profesional. Su objetivo es conectar aficionados y equipos de una forma más cercana y personal, aumentando la implicación e interacción para lograr una mayor fidelización y monetización.

