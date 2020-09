Gobierno y agentes sociales no logran cerrar aún un acuerdo sobre los ERTE y seguirán negociando mañana

El Gobierno y los agentes sociales no han logrado cerrar un acuerdo sobre la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la reunión que han celebrado desde las 16.30 horas de hoy hasta pasadas las 22.00 horas y seguirán negociando mañaña, a partir de las 11.00 horas, según han informado a Europa Press en fuentes de la negociación.



El Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme retomaron hoy las negociaciones para extender los ERTE más allá del 30 de septiembre después de unos días de parón en los que se centraron en cerrar el acuerdo de trabajo a distancia.



La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que las partes "no pararán" hasta alcanzar un acuerdo que prorrogue los ERTE y se mostró "esperanzada y convencida" de que este pacto se conseguirá.



En todo caso, Díaz envió un "mensaje de confianza" en que los ERTE tendrán continuidad a partir de octubre, aunque reconoció que el mecanismo que se ideó para los llamados 'ERTE de rebrote' "puede no servir" para situaciones como la que se está viviendo en Madrid.



Así, pues, los negociadores están dando una vuelta a los ERTE de rebrote para adaptarlos a la situación actual y, según la ministra, estos ERTE no tendrán plazo dado que se desconoce cuándo terminará la pandemia. Para otras medidas, serán los agentes sociales los que determinen la vigencia, según Díaz.



La ministra ha explicado que se va a adoptar una "fórmula de protección diferencial", y no ha ocultado que esto "complicará" el acuerdo, ya que se trata de extender la protección de los ERTE a la cadena de valor "y a las dependencias de facturación" de las actividades afectadas.



Las exoneraciones de cuotas y la 'sectorialización' de los ERTE son ahora mismo los principales escollos para llegar a un acuerdo en la negociación sobre los ERTE.



En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado "optimista y absolutamente convencido" de que el Gobierno tendrá que hacer "concesiones" en su idea de 'sectorializar' los ERTE si quiere llegar a un acuerdo con los agentes sociales.



Álvarez, en declaraciones al canal 24 horas de TVE, ha señalado este miércoles que, al igual que los sindicatos han tenido que ceder en algunas cuestiones para sacar adelante la ley del trabajo a distancia, el Ejecutivo tendrá que hacer lo mismo con los ERTE y su intención de concentrarlos en determinados sectores, especialmente en el turismo.

El líder sindical cree que es muy difícil hacer esa diferenciación, pues muchos sectores están vinculados con otros, y ha precisado que si no es posible que los ERTE abarquen a todos los sectores económicos, se deje una "puerta abierta" o un "punto de enganche" por la vía de la autorización administrativa para que empresas de otras actividades económicas puedan acogerse a un ERTE.



En esta línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de "despropósito" la intención del Gobierno de 'sectorializar' los ERTE a partir del 30 de septiembre y de seguir exonerando a las empresas por reincorporar a trabajadores en lugar de centrar "ese esfuerzo financiero" en los que se quedan en el ERTE.



Sordo, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha reconocido que estas dos medidas son un "escollo" en la negociación para prorrogar los ERTE, pero aún así se ha mostrado optimista y cree que la negociación "se va a reconducir a lo largo de esta semana".



Asimismo, ha insistido en que es un "despropósito" que se quiera "perdonar" a las empresas una mayor cotización por los trabajadores que se han reincorporado a la actividad que por los que se quedan en el ERTE. El argumento del Gobierno es que esto fomenta que las empresas devuelvan a la actividad a sus plantillas, una visión que Sordo no comparte.



El Gobierno ofreció la semana pasada a los agentes sociales exoneraciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social "bastantes altas", superiores al 80%, para ERTE de determinados sectores, los más afectados por la pandemia, así como para las empresas vinculadas a los mismos, siempre que demuestren una importante caída de su facturación, aún por precisar.



Sindicatos y patronal están en contra de enfocar los ERTE sólo hacia determinados sectores y de exonerar en mayor medida las reincorporaciones de trabajadores que salen de ERTE en lugar de centrarlas en los que se quedan.



De acuerdo con datos de la Seguridad Social, a 31 de agosto se encontraban en ERTE por fuerza mayor algo más de 660.000 trabajadores, en tanto que cerca de 149.000 estaban en ERTE por causas técnicas, organizativas, económicas y de producción (ETOP).



Las actividades con más trabajadores en ERTE son los servicios de comida y bebidas, con casi 150.000 afectados, y los servicios de alojamiento, con algo más de 104.000.



Les siguen el comercio minorista (unos 66.000 afectados por ERTE), el comercio mayorista (54.000), la educación (35.000, pero antes del inicio del curso escolar), y las agencias de viajes y operadores turísticos, así como las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, con algo más de 25.000 afectados cada una.



Pese a las incógnitas que aún rodean la negociación en determinados puntos, ya se sabe que el Gobierno tiene intención de mantener la prestación asociada a los ERTE del coronavirus en el 70% de la base reguladora una vez transcurridos seis meses; que no eliminará el llamado 'contador a cero' y que mantendrá la cláusula de salvaguarda del empleo de seis meses.