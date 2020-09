Irene Montero: “la recuperación será posible si también las mujeres estamos en primera línea” ​La presidenta de FEDEPE terminó su intervención con un mensaje de ánimo en estos tiempos convulsos señalando que “esta situación debe servir para prepararnos, ser más creativas y proponer nuevas ideas, para conseguir que la nueva economía se escriba en femenino” Redacción Siglo XXI

jueves, 24 de septiembre de 2020, 09:29 h (CET) La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) dio a conocer esta tarde los galardones en la edición XXIX de sus prestigiosos premios, que este año, por primera vez en su historia, se celebraron en formato online por las actuales circunstancias sanitarias.



FEDEPE reconoce con estos galardones a las mujeres que destacan profesionalmente en su desempeño laboral, directivo y empresarial, así como a empresas, entidades y medios de comunicación que impulsan el papel de la mujer en sus respectivos ámbitos.



El evento, presentado por la meteoróloga de Antena3Noticias Mercedes Martín y el chef y propietario de El Bohío, Pepe Rodríguez, comenzó con la intervención de la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, quien, tras agradecer a Su Majestad la Reina, su presidencia de honor de los premios un año más, tuvo un recuerdo especial para todas las víctimas de la pandemia.



Bujaldón alertó sobre “el riesgo que esta crisis entraña para los avances conseguidos en igualdad y en empoderamiento femenino. Tenemos miedo a un retroceso. No es infundado”. La presidenta de FEDEPE pidió “contener esta situación para que esta crisis no conlleve la disminución del número de directivas en las empresas”. Durante su intervención Bujaldón reivindicó que “el talento femenino es irrenunciable para superar los retos económicos que atravesamos”.



La presidenta de FEDEPE terminó su intervención con un mensaje de ánimo en estos tiempos convulsos señalando que "esta situación debe servir para prepararnos, ser más creativas y proponer nuevas ideas, para conseguir que la nueva economía se escriba en femenino".

