​Novedades en Retinol

El mes de septiembre se convierte en un mes de nuevos propósitos y el perfecto para prepararnos para recuperar la piel después de los excesos veraniegos. No nos engañemos, durante los meses de vacaciones todos relajamos nuestras rutinas, la sobreexposición solar tampoco ha ayudado y el uso de la mascarilla ha empeorado el estado de nuestra piel. Por eso, con la vuelta a la rutina toca preparar la piel para el invierno y recuperarla de los daños producidos.



Si hablamos de productos antiedad, a todos nos viene a la cabeza uno de sus ingredientes estrella: el retinol. Da igual que busques quitarte esas primeras arrugas, llegues a los 40 o superes los 50…en todos los casos el retinol se convierte en tu imprescindible beauty.



Lo que comúnmente conocemos como la vitamina A, es el Retinol, un activo con un gran poder antioxidante que combate los radicales libres, mejora los signos de edad, nos ayuda a eliminar las líneas de expresión, y nos aporta firmeza, evitando el descolgamiento y aumentando la producción de colágeno y elastina.



Pero también hay que tener en cuenta que el Retinol no es apto para todas las pieles, o al menos no en altas concentraciones, si tu piel es sensible o atópica este activo puede provocar irritaciones, por lo que lo ideal es usarlo de manera progresiva, aumentando poco a poco su uso hasta que nuestra piel se vaya acostumbrando.



Esta semana Cantabria Labs nos ha presentado su última novedad en retinol, NEOSTRATA Correct, una línea que se compone de 4 productos: una crema de día, NEOSTRATA Renewal Cream; un sérum de noche, NEOSTRATA Comprehensive Retinol 0,3% Night Serum; un contorno de ojos, NEOSTRATA Comprehensive Retinol Contorno de ojos, y un producto complementario sin retinol para aumentar el rendimiento de la retinización y/o no evidenciar la descamación: NEOSTRATA exfoliante microdermoabrasivo con ácido glicólico.



NEOSTRATA Renewal Cream: renueva y regenera la piel NEOSTRATA Renewal Cream es el producto ideal para el cuidado de día con actividad renovadora y regeneradora intensiva con Pro-retinol, indicado para pieles que buscan mejorar los signos de envejecimiento. Además del Pro-retinol, en su fórmula se encuentra un potente antioxidante como es la vitamina E y otro ingrediente de primer nivel, la Gluconolactona, un polihidroxiácido exfoliante con propiedades hidratantes y antioxidantes.





NEOSTRATA Comprehensive Retinol 0,3% Night Serum

Perfecto para personas con arrugas visibles, pérdida de textura, hiperpigmentaciones y pérdida de firmeza.



Es un potente cuidado intensivo regenerador de noche para pieles que buscan mejorar signos de envejecimiento. Con un 0,3% de retinol puro estabilizado actúa contra las arrugas y la flacidez; la presencia en su fórmula de ácido hialurónico puro aporta hidratación a la piel y la neoglucosamina exfolia suavemente y unifica el tono.



Su textura es agradable y ligera.



NEOSTRATA Comprehensive Retinol Contorno de ojos

Pensado para tratar las arrugas finas y ojeras en la zona del contorno de ojos.



Con un 0,05% de Retinol Puro estabilizado mejora las arrugas, la pérdida de firmeza y las ojeras de la zona del contorno del ojo. La Neoglucosamina presente en la fórmula exfolia suavemente y unifica el tono y, gracias a una mezcla de péptidos, se consigue una mejora en las hiperpigmentaciones del contorno de ojos. Su textura es tipo sérum, y ha sido testado está testado oftalmológicamente.



NEOSTRATA Exfoliante microdermoabrasivo con ácido glicólico

Para conseguir una piel más lisa, suave, radiante y preparada para cualquier régimen antiedad.







Ayuda a revitalizar la piel y maximizar los resultados de cualquier paso antiedad. Se debe aplicar dos o tres veces por semana sobre la cara húmeda y previamente lavada, masajear suavemente con movimientos circulares durante 30 segundos evitando el área de los ojos, dejar actuar hasta 2 minutos y enjuagar con agua tibia.



NEOSTRATA Correct se incorpora a NEOSTRATA junto a otras cinco líneas: NEOSTRATA Skin Active con actividad antiedad avanzada, NEOSTRATA Resurface para la mejora de textura y luminosidad, NEOSTRATA Restore con actividad antiedad para pieles sensibles, NEOSTRATA Refine para pieles con tendencia acneica y problemas de envejecimiento y NEOSTRATA Targeted para tratamientos específicos.



Otro laboratorio que ha estudiado y analizado en profundidad los factores que afectan a nuestra piel es Heber Farma, hace unos días nos presentaron su Crema Reti+ de Glacée Skincare, en la que incluyen en su tratamiento como ingrediente estrella el Retinol.



Reti+ es una crema que consigue exfoliar la piel atenuando arrugas, elimina los depósitos de melanina de los keratinocitos haciendo que la piel luzca más radiante y uniforme, facilitando la renovación celular dando uniformidad al cutis y un rejuvenicimiento facial.