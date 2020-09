Opera simplifica la sincronización segura del navegador entre PC y dispositivos Android Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 15:11 h (CET) La sincronización entre navegadores ahora se puede configurar con un código QR: simple, rápido y seguro. La función ‘Flow’ permite a los usuarios crear un chat personal propio para enviar enlaces, imágenes y archivos a otros dispositivos. La nueva versión de escritorio del navegador también simplifica el adjuntar archivos descargados recientemente a correos electrónicos, servicios de mensajería integrados en Opera o a cualquier espacio online Opera ha presentado nuevas versiones de sus navegadores, tanto Android (v60) como de escritorio (v71). Este lanzamiento se ha producido de forma simultánea para maximizar las opciones de sincronización, que han sido completamente rediseñadas. La nueva versión de Opera para Android permite que, al escanear el código QR, se establezca una conexión perfecta con el navegador de escritorio Opera en Windows, MacOS o Linux.

La nueva versión de Opera para Android elimina muchos de los obstáculos tradicionales asociados con la sincronización de dispositivos: recordar usuarios y contraseñas largas. Basta con visitar la url opera.com/connect en un ordenador o tableta y escanear el código QR con el lector de QR en Opera para Android, ubicado directamente en la barra de búsqueda. Completado ese paso, se sincronizarán todas las contraseñas, marcadores, marcados rápidos, historial de navegación escrito y pestañas abiertas.

"La gente no sincroniza los navegadores del teléfono y del ordenador porque no soporta tener que estar escribiendo nombre de usuario y contraseña. Lo que estamos haciendo en estas nuevas versiones de Opera es simplificarles la vida: basta con escanear el código QR para conectar sus dispositivos', sostiene Stefan Stjernelund, gerente de Producto de Opera para Android.

Las credenciales de inicio de sesión no son necesarias para emplear la función de sincronización de Opera. Los usuarios tienen la opción, si lo desean, de actualizar este aspecto y asociar el historial con su cuenta de correo electrónico y contraseña.

"Opera fue el primer navegador en ofrecer sincronización entre navegadores móviles y de escritorio hace 13 años. Hoy estamos dando un gran paso adelante al hacerlo más fácil que nunca", explica Stjernelund.

Función ‘Flow’

La nueva versión del navegador Opera para Android también incluye la función ‘Flow’, que permite a los usuarios compartir archivos, enlaces, vídeos de YouTube, fotos y notas personales entre sus propios navegadores móviles Opera y de escritorio. Hasta ahora, ha sido una de las características diferenciales, y de las más apreciadas, de otro de los navegadores para móviles de Opera, Opera Touch (una solución de navegación muy ligera disponible para iOs y Android).

"Flow es muy útil para enviarse a uno mismo notas, fotos y otros archivos para verlos más tarde. Es accesible a través de los navegadores Opera. Hemos recibido muchas peticiones de nuestros usuarios, que estaban encantados con esta función de Opera Touch, y las escuchamos", cuenta Stjernelund. "Flow es una característica extremadamente útil y popular entre los usuarios de Opera, y el rediseño de la función de sincronización nos ha dado la oportunidad de incorporarla", añade.

Ahora, los usuarios pueden enviar elementos como enlaces a sitios web, texto o imágenes a ‘Flow’: basta con seleccionarlos y pulsar en el menú 'Enviar a Flow'. Los usuarios también pueden compartir un sitio web actual haciendo clic en la flecha a la derecha de la barra de complementos en el navegador de escritorio, o en el menú contextual de la página en la esquina superior derecha de Opera para Android. Flow también permite a los usuarios pegar y cargar archivos de hasta 10 MB, que esperan a que 48h se descarguen en otro dispositivo antes de ser eliminados.

En Opera para Android se puede acceder a Flow desde el menú. El flujo está cifrado de extremo a extremo por lo que sus notas personales y cualquier cosa que almacene allí sólo será conocida por usted.

Favoritos más cerca, con sitios sugeridos

Opera ha sido pionera en la industria de la navegación y fue el primer navegador en introducir marcación en sus navegadores de escritorio y móviles. En la nueva versión del navegador Opera para Android, Opera ha hecho que la sección de marcación rápida sea aún más inteligente y dinámica, mediante la introducción de una nueva característica llamada 'Sitios sugeridos'.

La función 'Sitios sugeridos' identifica los sitios web más visitados por el usuario. Con el tiempo, el navegador los va mostrando justo debajo de la sección de marcación rápida tradicional.

"Somos animales de costumbres. Los sitios sugeridos suponen una forma de interactuar más rápido con el contenido que nos resulta relevante sin tener que agregar manualmente las páginas a los accesos rápidos o a los marcadores", apunta Stjernelund.

Esta función utiliza varias fuentes, incluyendo páginas sin conexión, artículos y dominios visitados con frecuencia. Todo esto hace que la experiencia del usuario sea más simple y personal. Para los usuarios que prefieran no utilizarla, existe la opción de desactivar la función en el menú Configuración.

Los navegadores más hábiles de su elección

El navegador Opera para Android ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer a los usuarios de Internet una experiencia de calidad: rápida, segura y personalizada. Opera para Android cuenta con características únicas que ningún otro navegador de los que se incluyen preconfigurados en el dispositivo puede ofrecer, como VPN incorporada, gratuita e ilimitada, escáner de código QR integrado, criptocartera fácil de usar y gestor de diálogos de cookies avanzado.

El navegador de Opera para Android ha incorporado, en los últimos meses más de 100 actualizaciones de características, convirtiéndose en el navegador móvil más potente disponible de forma gratuita en Google Play Store.

El navegador de escritorio Opera (Win, MacOS, Linux) es el navegador elegido por millones de personas en todo el mundo. Destaca del resto por su alto nivel de privacidad y seguridad, VPN incorporada, bloqueador de anuncios avanzado, un diseño fácil de usar y por tener servicios de mensajería como los de como WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook integrados.

