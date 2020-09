Nu Skin propone rejuvenecer el aspecto de la piel Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 14:26 h (CET) Diseñada específicamente para hidratar la piel gracias a su composición en ácido hialurónico, Rejuvenating Cream de Nu Skin contiene una mezcla de humectantes, emolientes y vitaminas que hidratan y acondicionan la piel que además evita la sequedad de la piel y le aporta un aspecto más joven y resulta una opción ideal para mujeres a partir de los 30 años con la piel muy seca No importa en qué lugar del mundo se viva. Sea donde sea, en algún momento del día o de la noche la piel del rostro se ve forzada a luchar contra factores externos como el viento, la contaminación, el frío o el sol. Partiendo de este punto, se convierte en primordial el hecho de utilizar como parte de la rutina diaria de belleza, una crema hidratante no grasa que permita mantener la humedad y vitalidad de aquellas mujeres que tienen la piel seca. Por ello, Nu Skin presenta Rejuvenating Cream, una crema revolucionaria y eficaz diseñada para mujeres a partir de los 30 años con la piel seca, que hidrata en profundidad la piel facial gracias a su composición en ácido hialurónico, aloe vera, agentes humectantes, emolientes y vitaminas.

Para lograr una correcta hidratación de la piel es fundamental la regulación del contenido de agua y la secreción de aceites naturales. La mejor opción para conseguirlo es utilizar por la mañana y por la noche, tras una limpieza correcta, una crema hidratante como Rejuvenating Cream, cuyos ingredientes pueden mejorar la capacidad de la piel para retener el agua, sin añadir grasa.

Históricamente, los científicos cosméticos intentaron combatir la sequedad desarrollando productos que sellaban la piel con aceites y ceras pesados. Aunque algunas hidratantes siguen hoy en día este método, diferentes estudios indican que sus efectos pueden ser indeseables porque no dejan transpirar a la piel y ensucian los poros. El objetivo no es taponar para evitar la pérdida de humedad sino regularla para que la piel respire manteniendo su equilibrio hídrico.

Entre los ingredientes activos que forman Rejuvenating Cream se encuentra el ácido hialurónico, una sustancia que se encuentra presente de forma natural en la piel y que ayuda a prevenir la pérdida excesiva de agua asegurando los niveles adecuados de hidratación a partir de la humedad natural del cuerpo y de la humedad aportada por el producto. Además, esta eficaz crema hidratante contiene otros ingredientes que ayudan a regular el contenido de humedad y mantener la piel suave:

- Aloe Vera, planta reconocida por sus propiedades hidratantes, calmantes y regeneradoras

- Sodium PCA, compuesto orgánico y cuya característica principal es su capacidad para retener agua, por lo que resulta un excelente humectante e hidratante

Para completar la rutina diaria del cuidado de la piel, Nu Skin propone hacerlo con la mascarilla facial nutritiva Nutricentials Creamy Hydrating Masque (32,79€), continuar con Nu Colour Advanced Tinted Moisturizer SPF 15 (47,19€), que aporta todos los beneficios de una CC Cream (crema correctora de color) y que además ayuda a reducir el aspecto de líneas finas y arrugas, y finalizar este plan de belleza con Perennial (35,36€), su loción corporal sin olor que deja la piel más suave y elástica en cualquier estación del año.

P.V.P. Rejuvenating Cream de Nu Skin: 51,69 €

