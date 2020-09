Tres casas de colonias Eix Estels, primeras en España con la certificación Clean Site de Bureau Veritas Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 14:11 h (CET) Eix Estels ha confiado en el certificado Clean Site de Bureau Veritas, para reforzar sus protocolos de prevención ante el coronavirus en tres de sus casas de colonias. Con más de 2.000 participantes en colonias de verano y estancias colectivas de entidades y familias, Eix Estels ha logrado no presentar ningún caso de COVID-19. Las casas de colonias seguirán aplicando las medidas en salidas y colonias durante el curso escolar Tres casas de colonias de Eix Estels se convierten en las primeras en España en conseguir la certificación Clean Site de Bureau Veritas, líder mundial en servicios de inspección, certificación y ensayos, con la que refuerza sus protocolos de limpieza y desinfección, reduciendo los riesgos derivados del COVID-19.

Para lograr este reconocimiento, las casas de colonias Mas Banyeres y El Jou Nature, ubicadas en Barcelona, y Can Vandrell en Girona, debieron establecer protocolos en diferentes ámbitos, que posteriormente fueron auditadas por Bureau Veritas, como tercera parte independiente, para conseguir así la certificación Clean Site. Durante este proceso, Bureau Veritas ha verificado, entre otros muchos aspectos, el uso de productos homologados para la limpieza, la temperatura adecuada en el lavado de la vajilla, o el tiempo y frecuencia de ventilación necesaria para cada estancia de las casas. Clean Site de Bureau Veritas ha sido clave para reforzar la seguridad en las casas de colonias donde niños y niñas, así como jóvenes y adultos han podido disfrutar del verano sin ningún síntoma o caso de contagio por COVID-19.

El trabajo en equipo para conseguir la certificación fue clave, según Pere Mulero, Director General de Eix Estels, quien valora que “minimizar riesgos de contagio en nuestras casas era obligatorio en nuestro caso, ya que siempre hemos apostado por la calidad de instalaciones y servicios. A pesar de la crisis sanitaria, debíamos seguir ofreciendo seguridad a todas las familias que nos confían a sus hijos e hijas durante unos días”.

“La certificación Clean Site verifica el cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección desarrollados por Eix Estels para tres de sus casas de colonias. La auditoría, que han superado, les permite demostrar la implementación de las medidas preventivas necesarias frente al COVID-19”, destaca Cristina Ortega, Product & BD Manager en Bureau Veritas.

Con el inicio del nuevo curso escolar, desde Eix Estels esperan poder recuperar la actividad habitual de salidas y colonias realizadas por centros escolares, una actividad que representa más del 70% de su facturación anual.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.