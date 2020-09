"3,2,1… ON TALKS", primera jornada gratuita de formación en Marketing Digital a beneficio de la AECC Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 14:03 h (CET) El evento, organizado por Onservatory con el patrocinio de Genially, busca recaudar fondos a favor de la lucha contra el cáncer de mama. Tendrá lugar el 1 de octubre, como parte de los actos previstos por AECC en el mes dedicado a esta enfermedad, y la inscripción ya está abierta en www.onservatory.com. El evento es gratuito y cuenta con la participación de profesionales de Google, TikTok, Zeotap, Xandr, Google for Startups o WOOM La Asociación Española Contra El Cáncer (AECC) y la empresa Onservatory, plataforma malagueña especializada en formación en marketing digital, han presentado la primera edición de “3,2,1… ON TALKS”, una jornada gratuita de formación en marketing digital que tendrá lugar el próximo jueves 1 de octubre, de las 18 a las 20 horas, a beneficio de AECC, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama (19 de octubre).

En el acto de presentación ha participado Pedro González, gerente provincial de AECC Málaga y Sergio López, socio fundador de Onservatory, plataforma digital que ofrece cursos cortos, en formato vídeo, que buscan actualizar tanto a particulares como a empresas en las últimas tendencias del marketing digital, con partners de primer nivel en la industria. Onservatory utiliza la metodología micro-learning, con píldoras de 10-15 minutos, que permiten al estudiante avanzar de forma rápida, sin renunciar a otras tareas del día a día.

Es la primera edición de este evento online solidario, en el que los participantes podrán realizar donaciones voluntarias a beneficio de la AECC, tanto al momento del registro como a lo largo de toda la jornada. La intención de los organizadores y de los patrocinadores es repetir esta iniciativa de forma anual para contribuir en la captación de fondos para la lucha contra el cáncer. El patrocinador principal es Genially, una plataforma para crear todo tipo de contenidos interactivos que usan millones de personas en más de 190 países del mundo.

“3,2,1… ON TALKS” tendrá un formato muy dinámico, con ponencias inspiracionales de 10 minutos en las que se hablará de Marketing Digital, Tecnología e Innovación. Además, se reservará tiempo para resolver preguntas por parte de los asistentes. La jornada contará con numerosas sorpresas, testimonios personales, concursos y premios especiales que se sortearán entre los asistentes.

Ponencias de primer nivel

Además del patrocinio de Genially, “3,2,1… ON TALKS”, cuenta con ponencias de profesionales destacados en empresas de primer nivel como Google, TikTok, Zeotap, Xandr, Google for Startups o WOOM, que han unido sus fuerzas para colaborar en la lucha contra el cáncer y confeccionar el siguiente programa:

- PENÉLOPE LOS ARCOS : GOOGLE

Sales Manager

“Marketing Predictivo”

CLARA ELLIOT-BAUZÁ: TIKTOK

Brand Partnerships Manager

“No hagas anuncios, haz TikToks”

- MARC GINJAUME: ZEOTAP

Country Manager Spain & Head of LATAM

“Identidad Digital en un Mundo Cookieless”

- REMI BOUDARD: XANDR

Market Director Iberia

“Connected TV”

- BÁRBARA OZORES & LAURENCE FONTINOY: GOOGLE FOR STARTUPS & WOOM

Head of Google for Startups Spain & Portugal / CEO & Co-Founder of WOOM

“Salud Digital”

- SERGIO LÓPEZ: ONSERVATORY

Founder Onservatory

“Presentador On Talks”

La inscripción al evento es gratuita y se realiza a través de https://www.onservatory.com/formulario-ontalks-aecc/. En caso de no poder asistir al evento, también se puede colaborar con la causa haciendo una donación mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de la AECC: ES94 0049 0345 35 2311350138 o también a través de BIZUM al número 11244 con el concepto “Onservatory”.

Sobre la AECC, 67 años de experiencia en la lucha contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 66 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la AECC aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer. Hoy en día, es la entidad social y privada que más proyectos y fondos destina a investigar el cáncer: 380 proyectos de investigación y 70M€ en.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 454.000 socios y 1.007 profesionales.

Durante el 2019, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 318.264 personas afectadas por la enfermedad.

Sobre Onservatory

Onservatory es una plataforma malagueña de formación en marketing digital que ofrece cursos para actualizar con las últimas tendencias del sector tanto a particulares como a agencias.

Su metodología se basa en el microlearning; es decir, el empleo de contenido en píldoras de 5-10 minutos, donde cada lección tiene una misión específica de aprendizaje, y cuenta con materiales descargables, plantillas, checklists, guías, infografías y otras herramientas de formación. Todos los cursos están acompañados de demos, ejercicios y ejemplos para ir diseñando y construyendo campañas paso a paso desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar.

Onservatory cuenta con el aval de Google, LinkedIn, Zeotap, Verizon Media, Experian, Neo Media World, Weborama, Seedtag, Con Mochila, Boomerang TV, Softonic y Zenith.

Sobre el World Cancer Research Day

El World Cancer Research Day (WCRD 2019), Día Mundial de la Investigación en Cáncer, es una iniciativa internacional liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer y apoyada por más de 80 organizaciones de todo el mundo, que se celebrará el 24 de septiembre.

