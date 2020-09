Aluvidal cuenta con el servicio de corte y mecanizado de aluminio y hierro Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 12:39 h (CET) El proceso de mecanizado y corte es complejo y se deben utilizar las herramientas idóneas adaptadas a cada material con el que se trabaja: el aluminio El corte y mecanizado de aluminio es uno de los servicios que más demandan los clientes industriales de Aluvidal. En su empresa están adaptados para dar cobertura a todas las necesidades gracias a su equipamiento de última generación.

El proceso de corte y mecanizado requiere conocer todas las características del material, en este caso el aluminio, para decidir qué herramientas se deben utilizar, qué ángulos de corte, sus velocidades, etc. para que el trabajo encargado sea perfecto y haga que la mecanización de los elementos sea fácil respondiendo así a las peticiones de cada cliente en particular.

En Aluvidal son expertos en el tratamiento del aluminio con más de 20 años de experiencia en el sector, siendo éste el material que más se utiliza dada su resistencia y ligereza, dureza y gran maleabilidad para la producción, incluso si lo que demanda el cliente son láminas finas.

También mecanizan, si es necesario, el perfil de hierro en larga medida para los cerramientos de este material que precisan las producciones de mobiliario más demandadas.

Cuando se realizan este tipo de servicios, en Aluvidal definen todas las variables del proceso, organizando los parámetros de trabajo y garantizando el control completo de las piezas para no arruinarlas y conseguir el corte exacto a la primera.

Por eso, en Aluvidal cuentan con:

-Líneas de corte a medida según las necesidades de los clientes industriales.

-Centro de mecanizado tanto para piezas pequeñas como grandes de cuatro ejes polivalentes.

Se adaptan perfectamente a los proyectos industriales poniendo a disposición de estos la maquinaria necesaria para proporcionar un servicio de calidad, rápido y excelente en acabado siendo referentes en el mercado del aluminio y el hierro.

