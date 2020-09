DriiveMe se reinventa durante la pandemia para impulsar la venta de coches online

DriiveMe ha puesto toda su experiencia en el traslado de coches para asociarse con los concesionarios para la entrega a domicilio de vehículos vendidos online. La empresa ha visto como esta área de negocio ha crecido un 70% desde el inicio de la pandemia DriiveMe se ha tomado muy en serio el refrán que dice que ‘en toda crisis hay una oportunidad’. Tras el inicio de la pandemia y durante los meses de confinamiento, la empresa vio reducido su negocio al mínimo. Las flotas de coches de alquiler de las rentacars no se movían como antes, y con ello, no habían casi coches para devolver a sus bases de origen. Sin embargo, los concesionarios de venta de vehículos comenzaron a encontrarse con un gran problema durante el confinamiento: no podían entregar los vehículos ya vendidos a sus nuevos propietarios. “La ley les obligó a cerrar, y no contaban con la logística para poder entregar un coche en el domicilio de cada cliente. Algunos compradores tuvieron que esperar meses para poder recibir un vehículo comprado justo antes del inicio de la pandemia. Así fue como comenzamos a cerrar acuerdos con los principales concesionarios para la recogida y entrega de coches a sus nuevos dueños”, afirma Constantin Lambert, Responsable para el Sur de Europa de DriiveMe.

Gracias a estos acuerdos, los concesionarios pudieron dar salida a sus vehículos. “Antes de la pandemia ya trabajábamos entregando vehículos de algunos concesionarios, pero durante el confinamiento nos convertimos en socios estratégicos de todos los concesionarios que han apostado por la venta online para continuar con su negocio”, señala Lambert.

El auge de la venta de coches online

El sector de la venta de coches está viviendo una verdadera revolución. Nissan ha comenzado a vender sus coches por Whatsapp. El gigante chino Geely ha comenzado a vender online y marcas como Tesla, BMW y Mercedes también están haciendo lo propio. En España, cerca de 700 concesionarios se han unido para vender coches a través de una única web. Market Research Future pronostica una tasa de crecimiento anual de un 6.87% para 2023 en el mercado global de comercio electrónico en automoción, gracias a la transformación digital general de la industria.

“Desde la pandemia, hemos visto incrementar un 70% nuestro servicio de recogida y entrega de coches seminuevos y nuevos, tanto para compra como para renting. Esta alza viene principalmente del auge de la venta de coches online”, señala Contantin Lambert.

Comprar un coche por Internet y recibirlo en la puerta de casa ya es posible gracias a DriiveMe, que colabora con los concesionarios y empresas de renting para hacer llegar miles de vehículos hasta las manos de sus nuevos dueños.

El servicio de entrega de coches está permitiendo que muchos concesionarios puedan ofrecer sus vehículos online con entrega en otras ciudades españolas. “Con DriiveMe un cliente de Madrid puede encontrar un vehículo a un precio menor en Málaga, comprarlo online y recibir el coche en un par de días en la puerta de su casa”, comenta Constantin Lambert.

Para lidiar con los normativas sanitarias, DriiveMe puso en marcha en marzo un nuevo protocolo de entrega de vehículos sin contacto, 100% higiénico y digital.

Empresas de renting como Bipi, de compraventa como Clicars, Automotor Dursan o Cresta Nevada ya son clientes de DriiveMe. También compañías de alquiler de coches como Avis, Hertz, Europcar, Centauro o VTCs como Grupo Auro o Vecttor además de otras 700 empresas europeas ya confían en DriiveMe para el traslado de sus flotas.

El gran desarrollo tecnológico de DriiveMe permite que las empresas del sector automoción puedan seguir operando y descarga al personal de estas compañías de muchas tareas administrativas y logísticas. Con pocos clics es posible poner los coches en la plataforma y DriiveMe se encarga de toda la gestión relativa al traslado, permitiendo además una trazabilidad de todo el proceso gracias a la App que llevan sus conductores y a la fotoperitación realizada antes y después del uso del vehículo.

La empresas pueden acceder al servicio a través de la web https://www.driiveme.es/pro