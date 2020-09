Tercera temporada de 'Lehman Trilogy', el éxito teatral que reflexiona sobre el poder destructivo del dinero Este es uno de los espectáculos que los Teatros del Canal recuperan, en su Escenario Clece, después de haber tenido que aplazarlo debido la pandemia Redacción Siglo XXI

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 09:09 h (CET) Este mes de septiembre se cumplen doce años de la quiebra de Lehman Brothers, que convirtió en pesadilla el sueño que habían puesto en pie, en torno a 1840, los hermanos Henry, Emanuel y Meyer al fundar, en Alabama, una empresa que aceptaba algodón como pago, un auténtico sueño americano que acabó siendo el cuarto mayor banco de inversión del mundo. Para entender lo que le ocurrió a esta dinastía icónica de la historia financiera, así como el espectacular crack que llevó a pique tanto su negocio como nuestro modelo económico, el dramaturgo italiano Stefano Massini, actual director del Piccolo Teatro de Milán, escribió Lehman Trilogy, un musical en tres actos, inicialmente concebido para la radio, que resultó un éxito en toda Europa. A los escenarios españoles bajo la dirección del actor y director Sergio Peris – Mencheta, en un auténtico fenómeno teatral que se ha mantenido en cartel durante tres temporadas seguidas, y del 23 de septiembre al 18 de octubre vuelve a la Sala Verde de los Teatros del Canal, tras haberse tenido que aplazar por la pandemia. “Fascinado por el texto de Stefano Massini, por lo que tiene de viaje en el tiempo y por su aroma de cuento para adultos, desde el primer momento lo visualicé como un espectáculo musical”, explica Peris – Mencheta. “Me invadió la idea de recorrer esos 160 años de la historia de Estados Unidos de la mano de seis músicos-actores o actores-músicos, seis juglares, seis vendedores de crecepelo, seis maestros circenses, seis trileros que nos hacen viajar, durante tres horas, a través de la historia de la saga Lehman, a ritmo de worksong, de minstrel, de rythm and blues, de espiritual negro, de ragtime, de twist y, por supuesto, de coro espiritual yiddish”.



Una auténtica fiesta musical Toques de cabaret y proyecciones audiovisuales en un escenario móvil donde, con un tono mordaz, un amplio vestuario y un intenso ritmo narrativo, que juega con los saltos en el tiempo, un grupo de seis actores cantan, tocan instrumentos e interpretan más de 120 personajes; entre ellos, los patriarcas Lehman, sus hijos y sus nietos. Forman el elenco Pepe Lorente, Oscar Martínez/Aitor Beltrán, Darío Paso, Ferrán González, Daniel Huarte y David P. Bayona/Litus Ruiz; Ruiz, además, ha dirigido la banda sonora del montaje.



La obra consta de tres partes: la primera abarca de la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX; la segunda se centra en los veinte primeros años del siglo XX; y la última va del crack del 29, crisis bursátil que abocó a la Gran Depresión, hasta la muerte de Robert Lehman en 1969. En el último tramo, la narración continúa hasta 2008, convirtiéndose tanto en la historia íntima de una familia como en una crónica de nuestro tiempo y reflexionando sobre el poder destructor del dinero y la deshumanización que han sufrido las instituciones económicas y políticas en su carrera desbocada en busca del beneficio.



Música atmosférica La composición y selección de canciones contribuye a crear la atmósfera de cada momento histórico, con su estilo y estética. Los intérpretes forman una banda a partir de instrumentos integrados en el escenario: piano, guitarra acústica, guitarra eléctrica, banjo, acordeón, batería, percusión y bajo. Se han creado cuatro temas en exclusiva para la pieza: Freedom, que recuerda los cantos de los esclavos negros de Estados unidos, la canción de trabajo, el gospel (creación de Litus Ruiz); New York, que se interpretea con banjo y está inspirada en el swing de raíz que describe la complejidad y variedad de la ciudad a principios del siglo XX (también creación de Litus Ruiz); Envejecer, que rememora el ragtime de artistas como Scott Joplin a través de una reflexión sobre el paso del tiempo (de Litus Ruiz); y Ley Seca, una canción con un toque macarra con percusiones, guitarra acústica y metales hechos con las voces, de la época de la prohibición (de Tamar Novas).

