El Euro-African International Virtual Fórum que reunirá a 100 líderes africanos y europeos

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 08:23 h (CET) José Luis Rodríguez Zapatero , Presidente del Gobierno de España entre los años 2004-2011 fue el principal impulsor de la cooperación entre Europa y África. En su período como presidente destaca además la creación de la Alianza de Civilizaciones como elemento de cohesión entre países y culturas frente a los retos y desafíos del Siglo XXI.



El foro impulsado por el Global Governance Council y el Instituto Internacional Magallanes cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la Casa de África, Fundación Finnova de la UE, el Instituto Europeo Diplomatic World,la firma Área Financie, la Escuela de Negocios y Dirección o el Roma Business School con sede en Roma y Nigeria entre otras entidades.



Nace con vocación de continuidad en el tiempo tiene como objetivo fundamental generar un espacio de conexión entre líderes políticos, empresariales y sociales de África y Europa.



El evento se desarrollará el día 24 de Septiembre de manera virtual debido a la actual pandemia del Covid19 y las inscripciones están abiertas en la web oficial www.elmundotraselcovid19.com



La cita contará con los ministros de economía e industria , consejeros de estado y líderes políticos de una veintena de países africanos que ya han confirmado su presencia.Entre ellos destacan la Ministra de Economía de República Democrática del Congo Acacia Bandubola, el Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico de Zimbabue Mthuli Ncube, el Ministro de Comercio Exterior de Guinea Baila Dopavogui, el Ministro de Economía del Tchad Issa Doubragne, el Consejero de Estado de Ghana Joseph Marinoni, La Consejera de la República Federal de Nigeria Ini Adiakpan o la Gobernadora de Ciudad del Cabo en Sudáfrica Sphelele Nchukana



En los próximos días, del 24 al 25 de septiembre, tendrá lugar el I Foro Virtual Internacional Euro-Africano. Este nuevo escenario económico y social que se va a desarrollar en la ciudad de Sevilla, tiene como objetivo la puesta en valor de un punto de encuentro entre líderes políticos y empresariales de Europa y África, como respuesta ante los retos y desafíos a los que la sociedad debe enfrentarse con la aparición del Covid-19 y que ha generado en el ámbito internacional un cambio del orden.



El equipo que lidera esta nueva iniciativa son los directores y organizadores, Josu Gómez Barrutia, Embajador en España de The Future Society y Presidente de la Fundación Glocal; Emmanuel Kabungulu Ombeni, Presidente de la Federación Africana de la Unión Mundial WUSNE; y Yiboula Enmmanuel Bazie, líder político africano residente en España. “El beneficio será ganar, ganar, ganar”, asegura uno de los directores y fundadores del foro Yiboula Enmmanuel Bazie, quien junto al empresario y consultor Josu Gómez Barrutia y el presidente de la Federación Africana de la Wusne Emmanuel Kabungulu Ombeni , así Kabungulu han orientado un evento que se enmarca en un “Marco de cooperación y alianza mutua entre África y Europa, un espacio donde España tiene un papel fundamental histórico, político y cooperativo” como ha señalado Kabungulu, Presidente de la Wusne y Vicepresidente du Global Governance Council (GGC). Al efecto, destaca la traducción simultánea de inglés, francés y español que permitirá a las personas asistentes seguir en todo momento y sin ninguna complejidad cada una de las sesiones del foro.



El Foro Virtual Internacional Euro-Africanotendrá el apoyo de la Comisión Europea, a través de la Fundación Finnova, la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, el Gobierno de España ICEX, la Federación de Municipios y Provincias de España y el Ayuntamiento de Sevilla, constituyéndose un comité asesor técnico al efecto, compuesto por Isabel Muela, Ex Viceconsejera de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco y experta en comunicación; Matías Méndez, Miembro del Consejo Editorial de Diario de Empresa; y Guillermo de Jorge, Delegado de la Fundación Internacional de Derechos Humanos.

​Tirar del hilo, de Andrea Camilleri. Editorial Salamandra ​Magníficas historias literarias y fílmicas en las que se ofrece literatura y cine cariñosamente cogidas por su mano con maestría ​Los mamelucos de Galapagar regresan para arrebatar Madrid al PP Ahora se habla del indulto de los presos condenados por los sucesos del 1ºO ​Los mamelucos de Galapagar regresan para arrebatar Madrid al PP Los fiscales, otra vez salen a relucir, o mejor dicho, una parte de los fiscales, los progresistas, han decidido, velis nolis, que el Gobierno es inocente ​Rodará su película Le llenará la luz solar