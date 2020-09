La nueva empleabilidad ensalza las soft skills como requisito clave para el éxito, según The Valley Comunicae

martes, 22 de septiembre de 2020, 16:14 h (CET) Entre las llamadas habilidades blandas más demandadas se incluyen: adaptación, creatividad, persuasión, comunicación, inteligencia emocional, colaboración con equipos virtuales, autogestión, etc. La llegada de la pandemia y los nuevos hábitos y demandas que ha traído consigo han impactado en el estilo de vida de la sociedad, pero no solo a nivel personal sino también a nivel profesional y empresarial. La implementación repentina del teletrabajo a largo plazo, la digitalización de actividades y tareas cotidianas y las limitaciones de contacto físico y movilidad han cambiado en gran manera la forma de socializar, de trabajar, de comunicación, etc.

Por su parte, en el entorno profesional, tanto empresas como profesionales han tenido que adaptarse al nuevo panorama que ha generado un nuevo contexto de empleabilidad. Por un lado, las habilidades y conocimientos técnicos, sobre todo en materias digitales como el Cloud o la inteligencia artificial, han ganado importancia, mientras que, por otro, las empresas otorgan cada vez más importancia a las soft skills o habilidades blandas con las que cuenten los profesionales.

Esta es una de las conclusiones del evento organizado por el ecosistema de conocimiento digital The Valley entorno a la temática “Requisitos para la nueva empleabilidad: habilidades y competencias del profesional digital”. El encuentro contó con la participación de los expertos Borja Castelar, experto en ventas, coaching y liderazgo, e instructor oficial de LinkedIn Learning; Antonio Pamos, doctor en psicología y socio y CEO de Facthum Spain y Grupo Facthum – aRh; y Gerardo Barcia, Organizational Strategy Counsellor en BBVA, quienes compartieron sus perspectivas sobre el tema arrojando algunas conclusiones sobre la importancia de las soft skills o habilidades blandas en el nuevo contexto laboral:

Adaptación, flexibilidad y creatividad, las soft skills protagonistas en el entorno actual

Los expertos coinciden en que la situación actual ha acelerado la digitalización del trabajo, y ante esto, es importante que los profesionales sean capaces de adaptarse para afrontar y reaccionar de manera asertiva a los cambios. Influye también la situación de incertidumbre y volatilidad, que hace necesario que los profesionales sepan responder de forma flexible y eficiente ante cada situación, y para ello, la clave está en el aprendizaje ágil y la formación continua.

La creatividad, una de las principales habilidades que diferencian al ser humano de las máquinas, es también clave en este sentido. Los profesionales que tengan la capacidad de proponer nuevas ideas, métodos y procesos que faciliten el trabajo, soluciones innovadoras ante problemas, etc. serán más relevantes y valiosos.

Con la aceleración del teletrabajo se potencian las habilidades de comunicación, persuasión, inteligencia emocional y colaboración con equipos virtuales

La implantación “urgente” del teletrabajo a largo plazo ha cambiado los métodos de trabajo en muchas empresas, principalmente en aquellas que no estaban completamente preparadas para abordar este sistema de trabajo. Ante este panorama, muchos profesionales se han encontrado con obstáculos para trabajar en equipo, realizar trabajos colaborativos, e incluso, mantener una comunicación activa y constante en el ámbito profesional. Es aquí donde se pone en evidencia la importancia que se concede en la nueva empleabilidad a las habilidades como la persuasión, la comunicación, la inteligencia emocional o la capacidad de colaboración virtual.

En un entorno de trabajo en el que los equipos trabajan a distancia, es imprescindible que los profesionales sepan expresar sus ideas de forma clara y sencilla, pero sabiendo poner sobre la mesa el valor e importancia de cada uno de los mensajes que se transmiten, para llegar a los diferentes públicos. En este sentido, destacan también la inteligencia emocional, como la capacidad de entender y gestionar los pensamientos y sentimientos de uno mismo y de los demás para actuar de la forma más adecuada ante cada situación, y las habilidades de colaboración con equipos virtuales, claves para que el trabajo en equipo a distancia sea exitoso.

El liderazgo y la autogestión, relevantes ahora más que nunca

La llegada de la pandemia ha impactado también en las tendencias de liderazgo, que, según los expertos, se dirigen cada vez más hacia la individualización, pero siempre en línea con la cultura de cada empresa. “La situación actual reivindica al individuo frente a la organización y cada vez se tienen más en cuenta las circunstancias del individuo”, explica Pamos. De la misma forma, Barcia incide en la importancia de que los profesionales tengan la oportunidad de autogestionarse y auto liderarse para conseguir resultados. Por su parte, Castelar hace referencia al “liderazgo compasivo” como la clave para el futuro, que implica juntar empatía con acción como método de liderazgo para ayudar a los demás.

Las habilidades blandas también se evalúan en los procesos de selección

Las habilidades blandas son cada vez más determinantes a la hora de escoger a un candidato, y los reclutadores han comenzado a utilizar técnicas específicas para evaluar estos comportamientos. Castelar explica que lo principal a la hora de evaluar estas habilidades es saber “qué soft skills son importantes para el cargo que está abierto” y a partir de ahí, evaluar dichas habilidades mediante preguntas comportamentales, preguntas situacionales, la lectura del lenguaje corporal, etc. El experto menciona también los softwares de gamificación como una herramienta innovadora para medir y evaluar objetivamente las soft skills de un candidato.

