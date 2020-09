AleaSoft: 'El futuro que nos esperaría sin almacenamiento ni nucleares'

Los picos de precios registrados en los mercados de electricidad centroeuropeos estos últimos días han puesto de relieve algunas de las claves, y también de las dificultades, de una transición energética sostenible 100% renovable Este lunes 21 de septiembre se registró en los mercados de electricidad de Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos un pico de precio de 200,04 €/MWh, y el mercado de Gran Bretaña también se unió a la fiesta con un pico de precio de 187,10 £/MWh. Este caso se podría considerar relativamente aislado, dado que, si bien son precios que se han superado sobradamente en el pasado, no son los precios habituales de estos mercados centroeuropeos. Pero justo la semana anterior, el martes 15 de septiembre, se produjo otro pico de precio en estos mismos mercados, esta vez de 189,25 €/MWh.

Las causas de estos picos de precio se encuentran en la combinación de diversos factores. Entre los más importantes están, por un lado, la baja disponibilidad nuclear en Francia y una baja producción eólica y, por el otro, las altas temperaturas registradas en el continente en esta segunda mitad de septiembre que empujaron la demanda sobre todo en Francia, donde se alcanzaron las temperaturas medias nacionales más altas para esta época del año de al menos los últimos veinticinco años, a comienzos de la segunda quincena de septiembre. En Alemania no fue tan pronunciado, pero en algún día concreto sí que se registró la temperatura media nacional más alta de los últimos 20 años.

El futuro con la transición energética y el cambio climático

Si bien puede considerarse un episodio puntual y aislado, hay una pregunta que acecha: ¿estos episodios se repetirán cada vez más? Dado que el cambio climático lleva irremediablemente a temperaturas cada vez más altas, lo que hará aumentar la demanda en verano, y a estaciones más secas, que conllevarán una menor producción hidroeléctrica, cabe preguntarse cómo afectarán estas nuevas condiciones a los precios de los mercados eléctricos.

A eso hay que añadirle la reducción, y desaparición en algunos países como España y Alemania, de la capacidad nuclear y el aumento de la energía renovable no gestionable, como la eólica y la fotovoltaica. Con todo esto, se dispondrá de menos producción base y una producción renovable muy variable que podrá llevar a situaciones como la sucedida estos últimos días en Europa de mucha demanda y poca disponibilidad de producción, que llevará a picos de precios muy altos.

Entonces dónde está la clave de una transición energética sostenible? Obviamente, una transición energética exitosa no es algo que se pueda conseguir explicar en un par de párrafos, pero hay sin duda dos aspectos clave, la flexibilización de la demanda y el almacenamiento de energía. Ambos aspectos contribuirán a conciliar demanda y producción en todo momento, de manera que los precios se mantengan estables.

Conseguir de manera equilibrada esta transición, mientras aumenta la capacidad renovable, se flexibiliza la demanda, se reduce la capacidad nuclear y se incorpora el almacenamiento, será una hazaña.

