Nace Adealicia, la tienda online de ilustraciones infantiles personalizadas Comunicae

martes, 22 de septiembre de 2020, 10:02 h (CET) La diseñadora gráfica e ilustradora Alicia del Real presenta su proyecto personal, una tienda online de ilustración personalizada para bebés y niñas/os La diseñadora gráfica e ilustradora infantil madrileña Alicia del Real Martín acaba de presentar su nueva tienda online de ilustraciones infantiles personalizadas, Adealicia www.adealicia.com.

La nueva web, disponible en español e inglés, ofrece una colección de láminas y acuarelas personalizadas para bebés, niños y no tan niños a través de cuatro secciones diferenciadas:

- Nombre personalizado con el nombre y fecha de nacimiento del niño. Cada lámina representa la inicial del nombre del niño bellamente ilustrada con simpáticos animales y otras cosas que comienzan por la misma letra. Se puede optar por el nombre en español o inglés. Disponible en 30x40 cm o 50x70 cm.

- Abecedario personalizado: lámina ilustrada con todas las letras del abecedario en español o inglés. Se personaliza con el nombre del niño y su fecha de nacimiento. Existen dos modelos diferentes decorados con animales y otras cosas. Disponible en 30x40 cm, 50x70 cm o 70x100 cm.

- Mapamundi animal personalizado: fabulosa lámina educativa con los animales de cada región del mundo en español o inglés. Se personaliza con el nombre del niño y su fecha y lugar de nacimiento. Disponible en 70x50 cm o 100x70 cm.

- Acuarela personalizada única, cada una de ellas totalmente pintada a mano con el cariño de la diseñadora y artista Alicia del Real. Todas las acuarelas incluyen marco y passepartout personalizado a mano con el nombre del niño y su fecha de nacimiento. Un regalo original e inolvidable, ideal para el nacimiento de un bebé o para esa personita a la que quieres tanto.

Cualquier usuario residente en España o resto del mundo puede hacer su pedido en la tienda online. Los gastos de envío en España y Portugal peninsulares son gratuitos a partir de 60 euros de compra.

Para del Real, “Adealicia es mi proyecto más personal, en el que he plasmado mis gustos, mi experiencia y mi pequeño mundo de animales, duendes… ¡y otras cosas!”

Sobre Alicia del Real

Alicia del Real es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario de la UCM. Ha trabajado como diseñadora gráfica en varias agencias y estudios de diseño y, desde hace varios años, de forma independiente.

Más información

Alicia del Real

alicia@adealicia.com

Teléfono: 646 75 73 79

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.