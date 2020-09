Los empleados de BAT se suman a la iniciativa #únetealosqueayudan, de United Way España, para socorrer a los más vulnerables en la crisis de la Covid-19 Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 17:58 h (CET) La compañía British American Tobacco (BAT) y sus empleados se han unido a la campaña #únetealosqueayudan, coordinada por United Way España que está consiguiendo en nuestro país una importante recaudación de más de 200.000 euros. Busca ayudar a los más vulnerables durante esta crisis provocada por la Covid-19, que impacta de manera desoladora en la vida de cientos de miles de personas En concreto, la multinacional ha colaborado con dos donaciones económicas, una realizada por la propia compañía y la otra ha contado con la involucración de sus empleados con el objetivo de apoyar a importantes proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas y ayudarlas a prosperar.

Ambas donaciones permitirán cubrir temporalmente las necesidades más acuciantes de familias y personas sin hogar, facilitándoles bienes de primera necesidad y acceso a Internet, especialmente en una vuelta al cole que puede ser problemática para ellos, garantizando, si fuera necesario, la continuidad educativa en remoto. “La incorporación de British American Tobacco a la campaña #únetealosqueayudan -comenta Marina Fuentes, CEO de United Way España- es un hito más de esta iniciativa que confirma que, con la suma de muchos, entre todos podemos resolver en alguna medida la situación dramática que viven estas personas”.

Según Florcy Jiménez, directora de recursos humanos para BAT “Desde BAT maximizamos nuestros esfuerzos para contribuir en la lucha contra la Covid-19. Por ello, volcamos nuestros esfuerzos y prioridades, no sólo en salvaguardar la seguridad y salud de nuestros empleados, sino también en ayudar a los que más lo necesitan en las comunidades en las que estamos presentes. Gracias a United Way España y a nuestros empleados, que también han aportado su granito de arena, hemos contribuido a esta magnífica iniciativa que esperemos pueda dar un poco de luz a los que más lo necesitan en estos días tan difíciles”.

#únetealosqueayudan, un objetivo de un millón de euros

Con una recaudación de más de 200.000 euros y el trabajo en red desarrollado con 8 entidades sociales United Way España concluyó la primera fase de su campaña #únetealosqueayudan, creada para ayudar a los más vulnerables durante la crisis provocada por la Covid-19. Esta campaña continúa su andadura y su objetivo es recaudar un millón de euros para “seguir respondiendo a la crisis social, ayudando a los más vulnerables a recuperarse, rediseñando nuestros proyectos y reconstruyendo la cohesión social” en palabras de su directora general, Marina Fuentes.

Nómina solidaria

La nómina solidaria refuerza el compromiso entre empleados y empresas. Se ha convertido en uno de los grandes motores de solidaridad corporativa en el mundo. Según una encuesta realizada entre las compañías que forman la Fortune 1.000, el 80% ofrece programas de nómina solidaria y el 70% igualaba las donaciones de los empleados.

Está tendencia filantrópica que está llegando a Europa lleva ya más de un siglo implementándose en Estados Unidos gracias a Fundaciones como United Way que comenzó a promoverla a principios del siglo XX.

Frente al antiguo modelo en que las compañías decidían unilateralmente a dónde destinar su acción social, la participación de los empleados en la propuesta y selección de iniciativas a las que destinar el dinero incrementa exponencialmente su participación, la recaudación y por tanto el impacto que pueden ejercer.

Otra de las claves que explican el crecimiento de la nómina solidaria es la aparición de plataformas digitales que permiten a las compañías gestionar de manera sencilla programas de voluntariado. Los empleados pueden promover iniciativas y realizar sus donaciones. En ocasiones, las empresas pueden igualar las donaciones de los empleados, impulsando la captación de fondos, una forma común de involucrar a los empleados para el desarrollo de atractivos proyectos destinados a impulsar una sociedad igualitaria.

Frente a la Covid-19

United Way Worldwide ha creado y coordina un fondo de Respuesta y Recuperación Comunitaria COVID-19 para apoyar a las comunidades en donde opera. Este fondo está facilitando la labor que las entidades locales están llevando a cabo para responder a las necesidades de las personas más castigadas por la crisis social y sanitaria provocada por la Covid-19.

Hasta la fecha, United Way Worldwide ha lanzado fondos de recuperación nacionales e internacionales en más de 600 United Ways desde América del Norte y Europa hasta Asia, África y América Latina, con el apoyo de socios tradicionales como Lilly y otros más nuevos como British American Tobacco, Cymatics o Firmenich. También está desarrollando campañas innovadoras de marketing con causa con diferentes empresas, diseñadas para reunir a las personas en torno a las necesidades de la comunidad.

