La academia de inglés Talking Method crece a pesar del COVID Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 16:38 h (CET) El año 2020 está suponiendo un reto tanto para la población como para la economía española. Lo que inicialmente parecía una crisis puntual, se está arraigando y obligando a los ciudadanos a cambiar sus hábitos más arraigados. A pesar del impacto que ha supuesto para la mayoría de los negocios, otros han podido crecer gracias a que se ha generalizado el teletrabajo y los estudios online A finales de 2018, tres emprendedores del municipio de Rivas Vaciamadrid decidieron crear una academia para dar clases de inglés online. Inicialmente el negocio crecía en base al boca a boca y a pesar de que su número de alumnos iba en aumento, este crecimiento era bastante lento. Sobre todo porque la principal barrera que se encontraban era que sus alumnos no estaban seguros de cómo dar clases a través de Skype y preferían ir a la academia tradicional.

Esto cambió cuando llegó la crisis del Coronavirus a España. Desde que la población se vió obligada a trabajar de forma remota, juntarse con amigos por Skype, o incluso hacer la compra online, esta barrera que hacía pensar que lo remoto era peor, ha caído.

Gracias a la superación de este inconveniente, la academia de inglés Talking Method ha crecido desde el inicio de la cuarentena más de un 400%. Y no sólo porque sus alumnos están contentos con el método y el profesorado, sino que decenas de personas han decidido retomar su aprendizaje de inglés y las academias tradicionales no han podido reconvertirse en un servicio online con la suficiente rapidez.

Según cuentan sus propios fundadores "El crecimiento que hemos tenido nos ha cogido por sorpresa. Al principio teníamos un crecimiento ligero pero constante, y este se disparó desde Abril. Actualmente estamos intentando duplicar nuestra plantilla de profesoras, pero lleva tiempo elegir y formas a las personas adecuadas, ya que no queremos que la calidad de nuestro sistema se resienta."

Además, dicen que gran parte de sus alumnos se han decidido sacar certificados de nivel de inglés para buscar nuevos trabajos o promocionar en sus puestos actuales, ya que muchos de ellos se encuentran en situaciones de ERTE y necesitan aprovechar este tiempo para reciclarse. Para ayudarles, han preparado guías para prepararse los exámenes de inglés, como por ejemplo el TOEFL, uno de los certificados de inglés más importante.

Acerca de cómo tuvieron la idea de montar en 2018 este tipo de negocio, comentan lo siguiente:

"Somos un equipo de jóvenes que llevamos toda la vida estudiando y pasando por distintos puestos de trabajo, sobre todo en multinacionales. Y da igual cuanto aprendas de tu negocio concreto, que siempre parece que te faltará algo. Y existe un conocimiento necesario y transversal a todos los puestos, y es el inglés. Cuando fundamos Talking Method lo hicimos con la idea de ayudar a nuestro círculo de amigos y conocidos a mejorar su nivel de inglés hablado, ya que todos por lo general pecaban de un nivel de gramática altísimo y un nivel de Speaking nefasto. ¡Y eso te cierra las puertas en las narices! Por eso tuvimos en mente que era necesario un sistema flexible y enfocado en el inglés del mundo laboral, sobre todo trabajando la conversación que es donde la mayoría tiene graves problemas tanto de conocimiento como de confianza. Y así hicimos, en un par de meses montamos la estructura básica y lanzamos al mercado una prueba de concepto que resultó exitosa"

Sin duda, en lo que queda de 2020, muchos más negocios serán capaces de crear una oportunidad en una situación tan compleja y pasan a ofrecer sus servicios de forma digital con el fin de poder llegar a clientes que antes no podían captar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.