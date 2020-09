Crean el método Miru: la unión de la astrología y tarot como nuevo camino al autoconocimiento Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 15:03 h (CET) Se está viviendo una época en la cual se está democratizando y desatando el interés por el conocimiento de la astrología. Antaño era una disciplina "tabú" reservada a los "místicos". Hoy en día, la astrología y tarot se perciben de otra manera, tal vez más bohemia o new age, de la misma forma que ocurrió inicialmente con el yoga Así lo experimentó Caty Rubio que se adentró en el mundo “holístico” a través del ashtanga yoga hace más de 17 años y decidió cambiar su vida profesional como ejecutiva hacia el sector del bienestar. A esta época, se consideraba este tipo de decisión como bastante “alternativa”.

No obstante C.Rubio quiso ser coherente con sus instintos y deseos y tras más de una década de experiencia como health coach y profesora de Yoga en Gibraltar, decidió unir su experiencia laboral y su pasión secreta por la astrología y tarot. “Mi vida, consciencia y madurez emocional han ido evolucionando mediante el descubrimiento del yoga, meditación y luego del tarot y astrología; estas vertientes llegaron a mí de manera natural y sentía la necesidad de crear puentes entre estas ellas que tanto me ayudaron en mi autodesarrollo”, comenta C.Rubio. De esta forma, ha conseguido crear un nuevo método pionero, gracias a la unión de la meditación, astrología y del tarot evolutivo, para el conocimiento interior: el método Miru.

Se trata de un método de crecimiento personal a través de un viaje en el autoconocimiento que toca el ser, la vocación y las relaciones. Estos tres pilares, que son vitales para una vida consciente y que permiten una estabilidad emocional que lleva a decisiones meditadas, permiten avanzar en la propia persona y, tras finalizar el curso, llegar a una transformación personal que aporta serenidad y permite la toma de decisiones con confianza en el día a día.

“Por un lado, el tarot evolutivo sirve de herramienta para el desarrollo personal, mientras que, por otro lado, la astrología, a través también de la carta natal, se basa en la interpretación de la posición y movimiento de los astros. La simbiosis de ambas disciplinas lo que consigue es descubrir los talentos potenciales, destapar cualquier tipo de conflicto interno y, sobre todo, entender la forma de amar. Todo ello, servirá para tomar las decisiones necesarias para avanzar de forma personal”, explica C.Rubio.

La fundadora propone, con el curso que ha diseñado, un innovador avance en las disciplinas, de accesible comprensión para todo el mundo y válido para todo tipo de público y niveles, que permitirá adentrarse en el crecimiento personal al ritmo de cada persona.

Al impartirse 100% online, se adapta a cualquier perfil y lugar y contiene en su plataforma más de 6 horas de contenido que llevan a través de un viaje original en el conocimiento personal del que solo se acaban consiguiendo cambios positivos para afrontar estos tiempos tan inciertos y de cambios estructurales.

