Nace Up Teletrabajo, una plataforma para sacar el máximo partido a la flexibilidad laboral

lunes, 21 de septiembre de 2020, 15:03 h (CET) Cerca del 80% de las empresas ha aumentado el teletrabajo durante la crisis del Covid-19, logrando así mantener su actividad tanto durante el estado de alarma como en los meses posteriores. Para seguir avanzando en esta línea, Up Spain ha desarrollado Up Teletrabajo, una plataforma de equipamiento y accesorios de flexibilidad laboral para ayudar a los departamentos de RRHH en la financiación, gestión y logística del acondicionamiento necesario de los espacios de trabajo en el hogar Tanto la OMS como los gobiernos de los países más afectados por el Covid 19 han recomendado la modalidad de teletrabajo como medida de contención de la propagación del virus. Las estadísticas hablan por sí solas. El 60 % del empleo cualificado podría teletrabajar, según el Banco de España. Más del 40% de la fuerza laboral en España considera la flexibilidad de las condiciones como el cuarto factor más relevante para elegir una empresa.

Actualmente, se estima que tres de cada diez empleados tienen que teletrabajar parte de su tiempo, tendencia que podría acentuarse en los próximos meses. Esta nueva realidad implica la adaptación del espacio de teletrabajo, no tanto debido a requisitos formales o legales, sino más bien de compromiso de la empresa con el bienestar de sus profesionales.

Es el momento de profesionalizar el teletrabajo

En los últimos meses, se ha realizado un importante esfuerzo, tanto por parte de la plantilla como de las empresas, por equipar en tiempo récord la vivienda para desempeñar las funciones. Sin embargo, ya no cabe más improvisación en un escenario que exige profesionalizar el teletrabajo.

Instituciones y autoridades insisten en la necesidad no sólo de prolongar la flexibilidad laboral, sino de avanzar en el camino que se ha empezado a recorrer para afianzar una fórmula que permita alternar la presencia física en la oficina con el desarrollo de su actividad en remoto.

Lo que pudo ser una solución provisional, requiere ahora de una atención especial para garantizar las medidas y facilidades necesarias para el correcto desempeño de las funciones: ergonomía, equipamiento, protección y conexión. Cada individuo, cada domicilio, cada función requiere de distintos accesorios (doble pantalla, auriculares, etc.).

Por ese motivo, Up Spain lanza UP Teletrabajo, el primer market con todo lo necesario para teletrabajar y facilitar al equipo de RRHH de las compañías el reto de adaptar cada puesto en remoto a la medida de cada empleado.

Los departamentos de personas y talento deciden qué, cuánto y a quién y desde Up Spain se encargan de todo

Gracias a la tecnología e-commerce, la solución goza de una rápida implementación, navegabilidad sencilla, user-friendly y responsive, para que los usuarios puedan acceder y utilizar la plataforma desde su PC, móvil o tablet. Cuenta con una selección de productos adaptada al proyecto entre más de 250 referencias (mobiliario, suministros, formación, comida, software, etc.), que se actualizan de forma regular para ofrecer la mejor experiencia al usuario.

