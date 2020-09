Gurutz Linazasoro: "Los síntomas del cuidador son el agotamiento físico, mental y emocional, con tristeza" Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 14:54 h (CET) "El Aducanumab es un fármaco con el que trabajamos en un ensayo clínico en Donostia desde hace 4 años y actualmente está en fase de evaluación por la FDA (Agencia que aprueba los medicamentos en Estados Unidos)", destaca el neurólogo Gurutz Linazasoro. La web www.semaforodelalzheimer.com aporta las pautas para conseguir un estilo de vida saludable para el cerebro La enfermedad del Alzheimer está sufriendo como pocas los embates de la pandemia. En España son más de 400.000, los casos que se conocen a día de hoy. En Euskadi son 20 veces menos, y en Gipuzkoa son casi 11.000, las familias que sufren la enfermedad.

Las personas con Alzheimer son especialmente propensas al contagio y a padecer la enfermedad con su máxima crudeza debido a su edad, la necesidad de cuidados personales, la inadaptación a la mascarilla y los ingresos por otras circunstancias (caídas, agitación o atragantamientos). Además, la distancia social ha roto las rutinas que ponían orden en su mente y estimulaban la enfermedad con recuerdos amables, con el consiguiente dolor afectivo y cognitivo, traducido en agitación, tristeza y confusión. Con todo esto, las cuidadoras (un 75%, mujeres) se han visto tensionadas.

El prestigioso neurólogo de Policlínica Gipuzkoa, Gurutz Linazasoro explica que “cada día se conoce mejor el síndrome del cuidador quemado y cómo prevenirlo. Los síntomas más destacados son el agotamiento físico, mental y emocional con ansiedad y tristeza, que pueden desembocar en una depresión. La COVID ha agudizado estos sentimientos por la incertidumbre y el miedo por su propio futuro y el de su ser querido”. Además -continúa el Dr. Linazasoro-, “el confinamiento y la normalidad anómala (que no nueva) han supuesto un reto enorme: crear un centro de día en el propio domicilio poniendo en marcha actividades y rutinas para que la persona afectada siga conectada con la realidad. Por fortuna, esta tarea se ha visto aliviada por la labor de muchos voluntarios que han elaborado vídeos con recomendaciones y ejercicios de estimulación cognitiva”.

El Dr. Gurutz Linazasoro aconseja “estar bien informado sobre la enfermedad (conocer los síntomas y cómo actuar ante ellos, aunque al principio siempre pilla por sorpresa, saber pedir ayuda, expresar los sentimientos, dedicar un tiempo a uno mismo (salir a dar un paseo, ir al cine o tomar un café con amigos). No se flagele, esto no es un escape sino un respiro para volver a asumir los cuidados de su ser querido con fuerza y buen humor”, recomienda el doctor.

La pandemia ha frenado la investigación sobre la enfermedad, pero ha habido avances relevantes. El experto neurólogo destaca tres:

1. Los resultados prometedores de un test para el diagnóstico con un análisis de sangre que evita recurrir pruebas agresivas (punción lumbar) o caras (PET).

2. La situación del Aducanumab, “fármaco con el que trabajamos en un ensayo clínico en Donostia desde hace 4 años y actualmente en fase de evaluación por la FDA (Agencia que aprueba los medicamentos en Estados Unidos)”.

3. Los nuevos datos que refrendan la importancia del estilo de vida en la prevención del Alzheimer, dando un nuevo impulso al proyecto “Semáforo del Alzheimer”, que se inició en Gipuzkoa hace un par de años de la mano de El Diario Vasco y Policlínica Gipuzkoa.

La web www.semaforodelalzheimer.com aporta las pautas para conseguir un estilo de vida saludable para el cerebro.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

