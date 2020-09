Claves para elegir una impresora multifunción con DEVELOP Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 14:26 h (CET) La impresora multifunción va sustituyendo de manera progresiva a la impresora convencional. Sus funciones de fotocopiadora, escáner y fax ofrecen una serie de ventajas importantes De las impresoras multifunción destaca, en primer lugar, su ahorro de espacio y energía. Es una opción más económica para la oficina o el hogar, ya que sustituye a varios equipos por separado y también ahorra en el mantenimiento y en el precio de los consumibles, como el tóner y los cartuchos de tinta.

En este sentido, la marca DEVELOP, distribuida en exclusiva en España por Mastertec, cuenta con gran variedad de equipos que se adaptan a las necesidades de todos los usuarios. Pero ¿qué factores se deben tener en cuenta a la hora de elegir una impresora multifunción? Algunos de ellos se dan a conocer a continuación.

Cómo elegir una impresora láser multifunción

La amplia variedad de modelos existentes con gran número de características hace que resulte una decisión que debe estudiarse.



En este sentido, hay empresas que necesitarán una impresora multifunción para las tareas cotidianas propias de oficina, mientras que otras tendrán que imprimir imágenes de alta calidad. También están aquellas compañías que alcanzan grandes volúmenes de impresión. Para cada una de estas situaciones, se necesitan impresoras con diferentes tecnologías.



Identificar el uso que se dará al equipo, el volumen de copia, impresión, escaneo y fax que se realizará cada día o cuántos usuarios compartirán el dispositivo son claves a la hora de elegir una impresora multifuncional.

Cada una de estas casuísticas, encontraría su solución en alguna de las impresoras DEVELOP. Estos equipos se adaptan a distintas situaciones y resultan muy asequibles y rentables.



Aspectos esenciales para elegir impresoras multifuncionales

A continuación, se muestran los factores determinantes para elegir la impresora adecuada con diversas utilidades.



Tipo de impresora

El tipo dependerá, sobre todo, del volumen de documentos que se impriman y de su calidad de impresión. Si se trata de imprimir grandes cantidades a alta velocidad, se recomienda utilizar una impresora láser. Modelos DEVELOP, como las impresoras de oficina ineo 650i e ineo 759, imprimen de manera muy rápida y ofrecen resultados de excelente calidad.



Compatibilidad

A la hora de elegir una impresora, es importante asegurarse de su compatibilidad con distintos sistemas operativos, sobre todo si está destinada a la oficina o es para trabajos de diseño gráfico. No todos los equipos funcionan de manera correcta con cada sistema operativo. Todos los modelos de impresoras DEVELOP son compatibles con Windows en sus distintas versiones, además de con otros sistemas, como Linux y macOS.



Resolución de impresión

La resolución de una imagen se mide en número de píxeles por pulgada (ppp). Cuanta mayor resolución tenga la impresora, más nitidez se consigue en las imágenes. Este es un aspecto importante para profesionales del diseño o para empresas que trabajan con imágenes de resolución mayor a 1200 ppp. Para imprimir textos o documentos, es mejor elegir una impresora que alcance los 300 ppp.

Seguridad

Ineo SECURE es una medida de seguridad de las impresoras DEVELOP para proteger los datos almacenados en el disco duro interno de los equipos multifunción. Una solución innovadora que permite mantener a salvo los datos, documentos e información.

Capacidad de carga

Este es un aspecto que se suele pasar por alto a la hora de elegir un modelo de impresora, pero que resulta de gran importancia. En oficinas en las que se imprimen cantidades grandes de papel, es recomendable utilizar dispositivos como la impresora multifunción ineo+ 659, la cual permite una capacidad de carga de más de 3.000 hojas. Para uso doméstico, es posible elegir modelos más sencillos.



Otro factor a valorar es si la impresora permite la impresión a doble cara, pues supone un importante ahorro en papel y tiempo, ya que el cambio de cara del papel se lleva a cabo de forma automática. Sin duda, una ventaja a la hora de realizar impresiones de documentos de gran volumen a doble cara.

Conectividad

Ha pasado a ser un factor clave para decidirse por un modelo de impresora u otro. De forma habitual, las impresoras se conectan en red mediante HUB, switches o routers. Pero son cada vez más las marcas que optan por fabricar modelos que llevan WiFi y/o bluetooth incorporados. Esto es una ventaja fundamental presente en los equipos DEVELOP, pues permite la impresión de archivos sin necesidad de conectar el ordenador a la impresora. Además, es posible lanzar documentos para su impresión desde dispositivos móviles. Una opción muy adecuada para impresoras para oficina con un número considerable de ordenadores de trabajo.



Pantalla táctil a color

Es un complemento que supone una utilidad añadida, puesto que aporta información práctica sobre las funciones de la impresora. La pantalla despliega un menú que permite seleccionar con un solo toque el tipo de impresión, informa sobre los niveles disponibles de tinta o de si se tienen documentos en cola. Facilita las tareas de impresión con menús intuitivos que permiten acceder a todas las funciones del equipo.



Formato de papel

Para una impresora doméstica, lo habitual será elegir un modelo para imprimir documentos A4. Para impresión de oficina y diseño gráfico, también suele utilizarse el formato A3. Es importante tener en cuenta la capacidad de formatos que ofrece el dispositivo ya que algunos modelos no pueden imprimir determinados documentos.

DEVELOP, una marca de calidad distribuida por Mastertec

En la actualidad, es posible encontrar una amplia variedad de modelos de impresora multifunción. Su elección siempre depende del uso que se vaya a hacer de ella. Por ello, a la hora de elegir el modelo que se ajuste a unas determinadas necesidades, es recomendable acudir a Mastertec, con más de 30 años de experiencia e importador en exclusiva en España de los equipos DEVELOP, marca alemana con gran prestigio dentro del sector europeo de la impresión.

