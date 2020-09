La ayuda diaria de las personas dependientes, una de las prioridades de Serviasistente Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 14:02 h (CET) Asearse teniendo la movilidad reducida puede ser un gran reto e incluso suponer un esfuerzo titánico a diario. Contar con elementos y productos de ayuda en la vida diaria que hagan las actividades más llevaderas a las personas con movilidad reducida es importante Según los datos actualizados en el 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hay más de 4 millones de registros relativos a personas consideradas con al menos un 33% de grado discapacidad. Asearse siendo una persona dependiente o con movilidad reducida es sencillo y Serviasistente cuenta con las herramientas necesarias para facilitar estas actividades básicas y diarias de la vida humana. Es importante tener en cuenta además algunas pautas a la hora de colocar los accesorios y elementos del baño.

Con el fin de hacer más llevaderos estos problemas diarios Serviasistente pone a disposición de las personas con dependencias y limitaciones en la movilidad productos que les podrían cambiar la vida. Uno de los consejos que da Serviasistente es que la puerta del baño sea corredera para facilitar el acceso fácil a personas que van en silla de ruedas. Incluso recomienda también que la puerta se abra para fuera para que, en caso de accidente y de que la persona se caiga no obstruya el acceso al baño y se pueda abrir la puerta fácilmente para poder socorrerla.

La mayoría de los accidentes domésticos por caídas ocurren en el baño según un informe realizado por el Programa de Prevención de Caídas de la Unidad de Densiometría Ósea del 2017. El baño debe contar siempre con algún elemento antideslizante para evitar estas caídas. Serviasistente tiene entre su gran variedad de productos, la tradicional alfombra de baño que incluso sirve para lavar los pies y dar masaje. Otro elemento que recomienda son las tiras antideslizantes para bañera o ducha.

Todos los artefactos sanitarios deberían estar rodeados de barras de apoyo antideslizantes. Si es necesario, se deberán reforzar las paredes para hacer posible la instalación. Sin embargo, un aspecto muy importante del aseo diario bañarse. En caso de que se desee conservar la bañera se puede instalar una silla de baño con distintas formas o ajustes. Las hay en forma de taburete redondo, abatible con patas, con brazos de aluminio, en forma de “u”, plegables y muchos más modelos.

Otro punto importante a la hora de adaptar un cuarto de baño y hacer la vida de las personas con discapacidades más sencilla son las adaptaciones para el wc. Serviasistente ofrece un producto que facilita el uso del wc mediante un asiento elevador para que las personas no tengan que agacharse demasiado a la hora de utilizar el inodoro. En caso de tener los pies demasiado en alto, se puede poner un pequeño taburete en los pies. Es importante que las caderas, y las rodillas estén a la misma altura.

