DHL Express anuncia su ajuste anual de precios para 2021

lunes, 21 de septiembre de 2020, 13:50 h (CET) Incremento de tarifas de 4,9%, en vigor a partir de 1 de enero de 2021. El suplemento para Piezas con Exceso de Peso se ajusta a 85€ y el Suplemento por Pallet no Apilable a 175€ DHL Express, el proveedor líder mundial de servicios de transporte urgente, anunció hoy un aumento de precios que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. El aumento en España será de 4,9%. Además, los precios para los suplementos de Piezas con Exceso de Peso y de Pallet no Apilable se ajustarán a 85 € por pieza y 175 € por pallet, respectivamente. De esta forma, DHL busca asegurar la capacidad de adaptación continua de su red global y mantener constantemente los altos niveles de servicio.

"Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales con servicios personalizados de acuerdo con las necesidades de su negocio, es uno de nuestros principales objetivos en DHL Express. Con este fin, hemos estado realizando grandes inversiones en nuestra red internacional", comenta Miguel Borrás, Director General de DHL Express España

"El ajuste anual de precios nos permite desarrollar y mejorar aún más nuestra infraestructura, al mismo tiempo que nos permite implementar tecnologías de punta y procesos de entrega personalizados, garantizando así las mejores soluciones para nuestros clientes. En respuesta a la mayor demanda de servicios logísticos, debido al gran aumento de los volúmenes por el e-commerce, hemos realizado fuertes inversiones en la renovación de nuestra flota de aviones, así como en nuestra red global de hubs y demás instalaciones operativas. Estos y otros futuros avances, nos ayudarán a nosotros, a nuestros clientes y a nuestros socios, a hacer una contribución significativa para mejorar nuestra huella ecológica" ha afirmado Miguel Borrás.

Los precios de DHL Express se ajustan anualmente, teniendo en cuenta la inflación y la dinámica de la moneda, así como los costes administrativos relacionados con las medidas regulatorias y de seguridad. Estas medidas son actualizadas por las autoridades nacionales e internacionales, de forma regular, en cada uno de los 220 países y territorios en los que opera DHL Express. Dependiendo de las condiciones locales, los ajustes de precios variarán de un país a otro y se aplicarán a todos los clientes, donde los contratos lo permitan.

Por otro lado, el 31 de diciembre de 2020 el Reino Unido abandonará la Unión Aduanera Europea, un movimiento que añadirá nuevas barreras y obstáculos al comercio. Y aunque el Grupo Deutsche Post DHL está acostumbrado a lidiar con este tipo de cambios, en esta ocasión nos impactará con costes operativos adicionales significativo.

Con el fin de garantizar la excelencia en el servicio esperado los clientes de la compañía, a partir del 1 de enero de 2021 se implementará un suplemento en todos los envíos sujetos a despacho entre el Reino Unido y los países de la Unión Europea, tanto de entrada como de salida. Teniendo en cuenta la información disponible hasta el momento, el suplemento se establecerá en 0,25 € por kg, con un mínimo de 5 € por envío. Esta tarifa será ajustada si las circunstancias cambian significativamente.

