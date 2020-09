Novedades de la Editorial Vivelibro: 'Teoría del Génesis' de Ángel Sánchez Giménez Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 13:14 h (CET) Ángel Sánchez Giménez acaba de publicar la cautivadora obra la 'Teoría del Génesis' con la Editorial viveLibro Ángel ha nacido en Ablitas (Navarra, España), el 3 de abril de 1953. Es un autor novel en física. Ángel cursó sus estudios de Ingeniería Electrónica en Barcelona. Está especializado en procesos lógicos y sistemas computerizados. A lo largo de su carrera ha sido docente en numerosas universidades y escuelas profesionales, impartiendo cursos de control numérico y sistemas robotizados. También ha desarrollado proyectos de diseño y construcción de computadoras para la industria en general. Desde los ocho años es apasionado de física y se ha dedicado a tiempo parcial al estudio de los fenómenos físicos.

¿Teoría del génesis o Teoría del todo? El título no es importante porque el contenido de este libro desvela cómo a partir de un hecho singular y una causa común se ofrece una interrelación y conexión entre todos los fenómenos físicos conocidos hasta ahora. ¿Los lectores creen conocer a fondo como se creó el universo? ¿A los lectores les satisface la explicación de cómo funciona el magnetismo? La humanidad lleva siglos intentando dar una explicación sencilla y coherente para relacionar todos estos fenómenos con una causa común. Las cargas eléctricas y el electromagnetismo no son un problema banal, y mucho menos el funcionamiento de los átomos. La Teoría del génesis relaciona todo esto y mucho más, pero lo mejor es que lo entenderá todo el mundo.

El libro está ya disponible en las principales librerías de España. Para adquirir la novela por internet y recibirla cómodamente en casa, se puede comprar Teoría del Génesis en la librería online de Vivelibro.

Sobre Vivelibro

La Editorial viveLibro se especializa en apoyar autores (novelistas, ensayistas, biógrafos, poetas, etc.) independientes en el lanzamiento de sus primeras obras.

