El Centro Escolar Meirinhas optimiza sus recursos gracias a las soluciones de Schneider Electric Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 12:38 h (CET) Ahora, los gestores del centro cuentan con un completo sistema de automatización centralizado que les permite visionar y controlar todos los dispositivos inteligentes del edificio. El ahorro conseguido mediante los sistemas de automatización de Schneider Electric permitirá a los gestores mejorar la distribución de sus recursos en otras áreas del centro. El proyecto, implementado por la compañía Projedomus, opta a los Premios KNX Portugal en dos categorías, Premio KNX y Premio Integrador KNX El Centro Escolar Meirinhas alcanza los niveles más altos de confort y seguridad gracias al proyecto implementado por Projedomus con la colaboración de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización. Ahora el centro cuenta con un completo sistema de automatización centralizado que permite visionar y controlar todos los dispositivos inteligentes instalados en el edificio.

Los gestores del Centro Escolar Meirinhas, ubicado en Portugal, querían optimizar los recursos del centro para proporcionar tanto a profesores como a alumnos un mayor nivel de confort y seguridad. Las grandes dimensiones del edificio, de más de 5.000 m2, suponían todo un reto en este sentido. Un reto que asumió Projedomus, empresa portuguesa dedicada a la integración de soluciones inteligentes de gestión de edificios públicos y privados. La compañía confió en Schneider Electric para facilitar a los gestores una solución que les permitiera llevar a cabo una gestión centralizada de todos los sistemas de automatización del edificio.

La solución propuesta consta de aproximadamente 300 dispositivos inteligentes que, mediante protocolos KNX, Modbus y DALI, permiten controlar la temperatura, la iluminación, la seguridad y el uso de energía del edificio. Estos dispositivos envían datos, como consumos, estados, errores y emergencias, a un panel central a través del que los gestores pueden visionar y controlar toda la instalación, permitiendo realizar un mantenimiento predictivo y garantizando una temprana actuación.

El sistema controla la temperatura y la iluminación de los espacios del centro. Los equipos de mantenimiento pueden ajustar distintos parámetros para adaptar la temperatura en función de las necesidades y la iluminación se ha automatizado mediante un protocolo DALI que permite fijar horarios de encendido y apagado, comprobar los circuitos, gestionar el brillo, disponer de distintas escenas lumínicas o ajustar la luz artificial en función de la natural.

La automatización de los sistemas de climatización e iluminación no solo redunda en el confort de los usuarios, sino también en su seguridad y en la eficiencia energética. Así, el centro cuenta con un sistema de verificación del estado de las luces de seguridad que comprueba la duración y el estado de las baterías mediante pruebas funcionales y monitoriza fallas potenciales para garantizar la continuidad del servicio. Por otro lado, el sistema permite activar o desactivar la climatización en función de si los espacios están o no ocupados y, así, reducir el consumo de energía.

El panel central también recoge todas las alertas del sistema. Tanto la alarma general que incorpora un registro de armado y desarme, como las alarmas técnicas o antiincendios. Los gerentes pueden visualizarlas en el panel y actuar rápidamente. Además, cada aula cuenta con un botón de llamada conectado a la sala de profesores que se activa en caso de emergencia y se muestra automáticamente en el panel mostrando en qué aula se ha producido el aviso. Y, a través de un protocolo KNX, todos los relojes del centro están sincronizados con un horario establecido para activar el timbre de inicio o finalización de las clases.

Finalmente, el sistema monitoriza el consumo de energía y del cuadro eléctrico. Además, el panel central recoge información relativa al uso de agua y gas y la muestra en gráficas de consumo que indican cuándo se produce un mayor o menor gasto. Todo ello permite a los gestores del Centro Escolar Meirinhas tomar mejores decisiones y optimizar los consumos del edificio.

El proyecto implementado en el Centro Escolar Meirinhas por la compañía Projedomus con la colaboración de Schneider Electric opta a los Premios KNX Portugal en dos categorías, Premio KNX y Premio Integrador KNX.

