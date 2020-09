Telemesa Booking Service amplía su oferta de servicios con Bookingdelivery Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 10:01 h (CET) Como todas las empresas del sector de la restauración, Telemesa Booking Service, la primera central de reservas de restaurantes para grupos en España, con sede en Málaga, ha tenido que reinventarse para hacer frente a la crisis actual originada por el COVID-19. El sistema de pedidos online para restaurantes Bookingdelivery es una de sus nuevas apuestas Sin lugar a dudas, el sector de la restauración es uno de los más perjudicados por la crisis del COVID-19. Tras los meses de parálisis total durante el estado de emergencias, el sector intenta levantarse a tranca y barranca en una tímida recuperación accidentada, y muchas veces vapuleada por los rebrotes, que echan por tierra en unos días los progresos realizados en las semanas anteriores. Según el último barómetro del Food Institute Service de la segunda quincena de agosto, basado en datos de compra de los restaurantes , el sector de hostelería registraba globalmente una caída de venta del 27% con respecto al año anterior, con zonas particularmente afectadas como Madrid con un 40% de caída o Baleares con un 60%.

Frente a esta situación una sola solución posible: reinventarse, innovar y adaptarse.

Fiel a su vocación de servicio al restaurante, Telemesa Booking Service ha lanzado un nuevo servicio de sistema de pedidos a domicilio, hoy vital para los restaurantes, mientras reforzaba su negocio tradicional de reservas de grupos con nuevas medidas destinadas a mejorar la información respecto a la seguridad de sus establecimientos asociados.

El delivery: plancha de salvación del sector de la restauración.

Todos los estudios lo demuestran, el delivery constituye un apoyo vital para minimizar el derrumbe de facturación que sufre el sector. El problema ¿Cómo implantar un sistema eficaz y rentable para gestionar el servicio de pedidos a domicilio y comida para llevar? Una cosa está clara: las grandes plataformas como Just Eat o Deliveroo están experimentando un crecimiento exponencial. Sin embargo, muchos establecimientos no pueden asumir las altas comisiones de estas plataformas. Por otro lado, limitarse a un sistema manual con toma de pedidos por teléfono es antieconómico y resulta poco eficaz, más aun cuando el público más consumidor de delivery se sitúa en la franja de edad de 18 a 35 años, un público muy familiarizado con la tecnología (según el último barómetro de tendencias de la restauración de Unilever Food Solutions).

En este contexto, Telemesa Booking Service decidió ofrecer a los restaurantes una solución tecnológica adaptada a la situación. Dicha solución tenía que cumplir una serie de criterios:

- La solución tenía que ser web y enfocada al móvil: Hace ya tiempo que el móvil ha adelantado el ordenador en el consumo de internet, especialmente cuando se trata de ocio. Por otro lado la comodidad y versatilidad de las aplicaciones web se impone cada vez más a las aplicaciones de escritorio.

- La solución tenía que ser simple de uso y rápida en su implantación. En un sector de la restauración todavía poco familiarizado con la tecnología y en situación de crisis, no se podía ofrecer un sistema demasiado complejo que requiera semanas de implantación y formación.

- La solución tenía que ser robusta y contrastada: Desde el inicio de la pandemia han florecido las soluciones de “carta digital” y pedidos a domicilio, muchas desarrolladas en poco tiempo y que no cuentan con el aval de la experiencia de un gran número de usuarios.

- La solución tenía que ser económica: En el contexto de crisis actual, era indispensable ofrecer un sistema a bajo coste y en particular sin comisiones para permitir al restaurante conservar sus márgenes.

Tras un exhaustivo estudio de las posibles soluciones en función de estos criterios, Telemesa Booking Service ha elegido su sistema de gestión de pedidos online: Bookingdelivery, basada en la tecnología de la empresa Global Food, que cuenta con más de 8 años de experiencia especializada en la gestión del delivery en el sector de la restauración y más de 17.000 establecimientos usuarios que han comprobado su eficacia.

Gracias a un sistema como BookingDelivery, el restaurante puede tener operativo en pocos días un sistema completo que permite gestionar online los pedidos a domicilio, la comida para llevar e incluso las reservas. En pocas semanas consigue un importante incremento del volumen de pedidos, y lo mejor, sin pagar un euro de comisiones.

Es una solución perfecta en todos los escenarios posibles:

- Si el restaurante todavía no está vendiendo pedidos a domicilio, estará listo en pocos días para empezar a recibir pedidos.

- Si el restaurante ya está vendiendo servicio a domicilio a través del teléfono, verá como crecen sus pedidos y la fidelización de sus clientes.

- Si el restaurante ya está vendiendo a través de las grandes plataformas de delivery, también se beneficiará con la implantación de Booking Delivery, recuperando el control de sus clientes y de sus márgenes.

Más sobre Telemesa Booking Service

En pocos años esta joven empresa malagueña se ha convertido en una referencia en el sector de la reserva de restaurantes para grupos, tanto de particulares (bodas, comuniones, etc..) como grupos turísticos por encargo de las agencias de viajes.

En el segmento de las reservas de grupos turísticos donde opera con la marca Telemesa, Telemesa booking Service es líder a nivel nacional con más de 6.000 grupos y 270.000 cubiertos reservados a su activo.

En el segmento de los grupos de particulares,a través del portal Celebrarlo, Telemesa Booking Service se ha consolidado en pocos años como uno de los principales operadores del mercado generando hasta 500 peticiones de presupuesto al mes para bodas y otros eventos.

Tras una parálisis total durante los meses de abril y mayo, las reservas y peticiones están poco a poco recuperando dinamismo,a pesar de todas las dificultades.

En esta “nueva normalidad” los estudios dejan claro que el criterio de mayor importancia a la hora de elegir un destino es la Seguridad (para el 91% de los encuestados según la encuesta IPSOS del 18 de junio “El año del turismo doméstico”). Por lo tanto el objetivo principal es aportar a los clientes las mayores garantías posibles en cuanto a seguridad frente a la Covid-19. Por ello Telemesa Booking Service, ha implantado en sus diferentes webs de reservas un apartado especial “Restaurante Seguro” donde los establecimientos especifican las medidas de seguridad implantadas. Igualmente en cada petición de presupuesto por parte de las agencias, Telemesa Booking Service facilita información sobre dichas medidas.

Fuente:

- “El año del Turismo doméstico” (IPSOS)

- Barómetro de tendencias en restauración 2020 (UNILEVER FOOD SOLUTIONS)

- Observatorio de la desescalada de los bares y restaurantes en Espana - septiembre 2020 (FOOD SERVICE INSTITUTE)

