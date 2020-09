¿Pantera o gato? El verano ha pasado por nuestras vidas como una brisa que ha aliviado nuestra cautividad Manuel Montes Cleries

lunes, 21 de septiembre de 2020, 08:14 h (CET) Hemos vuelto a la “nueva normalidad”. Esa situación tan anormal que nos condena a volver al ostracismo y relacionarnos lo menos posible con nuestras familias, nuestras amistades y nuestras actividades de todo tipo.



A lo largo del estío, el mar abierto nos ha engañado con una especie de libertad ficticia. La realidad ha vuelto a nuestras vidas con toda su crudeza. Mascarillas, temores y encuentros con los nietos a distancia. Temor a recuperar los trabajos comunitarios y de ayuda los demás. Constante miedo al contagio propio y de los tuyos. Despiste generalizado entre los que nos rigen y deben cuidar. Todo un panorama.



¿Dónde está la buena noticia de hoy? Se encuentra en la esperanza depositada en los investigadores que se afanan en encontrar la bendita vacuna. La buena noticia de hoy está en la capacidad de sufrimiento que hemos demostrado los españolitos de a pie –salvo deshonrosas excepciones- durante los primeros seis meses de esta condena. Me temo que vamos a volver poco a poco al confinamiento y a aplaudir desde los balcones.



Yo he tomado mi propia decisión. Voy a tirar por la borda mis excesivos miedos al “bicho”. Haré mis programas de radio telefónicamente. Intentaré dar las clases a los “niños” con los que llevo varios años. Con mascarilla y pantalla por medio. Seguiré escribiendo cuanto pueda para mejorar mi salud mental y caminaré a diario un buen trecho para no anquilosar mis huesos desarmados. Quiero transmitiros ese ánimo a los que, como yo, estamos hartos y a punto de tirar la toalla.



La pandemia puede ser como esa pantera-gato que se ha estado paseando por los campos de la Granada profunda. Para unos, el miedo les ha hecho jurar que se trataba de un felino salvaje. Para otros, la serenidad y el análisis, les han llevado a superar el temor y a solucionar el tema, como ha demostrado el fotógrafo Alfonso Azaustre con su trabajo.



El Covid 19 es una temible pantera para algunos y un gatito ronroneante para otros. Ni una cosa ni la otra. Pero, ¡ojo!, un gato rabioso puede convertirse en un atacante peligroso. Ojalá podamos domesticarla. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Los buenos modales y sus indicadores La educación, los buenos modales o la urbanidad es un conocimiento necesario para las relaciones personales que se establecen en cualquier ámbito de la comunidad, ya sea familiar, profesional o de ocio ​Cátedra Azril Bacal Roij “Hay seres tan libres que a su pesar tienen que habitar un cuerpo, porque si no, vivirían en todas partes" ​Horizonte republicano de Iglesias “La política es el arte de lo posible por eso hay que impedir a toda costa caer en la represión, el odio y violencia de las sociedades bolivarianas” Una cucharada de miel atrae más moscas que un barril de hiel ​Como el pecado de la envidia que quien lo padece es el único perjudicado ya que el envidiado, en la mayoría de las ocasiones ni se entera de ello Un mundo armónico para todos “Los gobernantes han de escuchar más a la gente”